Kosa néna dan' marmite culture ? Un tas zafèr ! Les fans de cinéma français seront ravis avec trois films à l'affiche cette semaine dont le bouleversant et puissant " Revoir Paris " qui aborde avec justesse le thème de la résilience à travers le parcours de deux victimes d'un attentat dans une brasserie parisienne ; le tout servi par l'excellent duo Virginie Effira - Benoît Magimel. Et pour ceux que les salles obscures rebutent, direction les salles de spectacles ou d'exposition, et il y en a même pour le jeune public... À noter que La Cité des Arts et Château-Morange ont fait leur rentrée avec une riche programmation que vous pourrez découvrir au gré de nos agendas. Bonne semaine culturelle à tous !

- Au cinéma

Avec amour et acharnement

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

Une romance meurtrie au cœur de laquelle tromperies et sentiments s’entrechoquent, permettant à Vincent Lindon et Juliette Binoche de nous offrir l’une de leurs plus belles prestations.

Ciné Lacaze et Ciné Cambaie, durée 1h56

Kompromat

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un " kompromat ", de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens…

Gilles Lellouche se transforme sous nos yeux et passe de l’intello sympathique à la machine de survie, quelque part entre Edmond Dantès et Jason Bourne.

Cinépalmes Saint-Denis et Sainte-Marie, Le Rex, 2h07

Revoir Paris

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Après le procès des attentats du 13-Novembre, place au grand écran. Alice Winocour raconte la lente reconstruction des survivants dans un geste romanesque et sociétal puissant, transcendé par le duo Efira-Magimel.

Cinépalmes, Ciné Cambaie, Le Rex, Ciné Lacaze, 1h45

======================

- Dans le reste de l’agenda

Pôle culturel et sportif de Trois Bassins

Théâtre jeune public Cie Baba Sifon : Un léger parfum d’Edmond

Porté par deux comédiennes espiègles, Le Parfum d’Edmond nous parle de reconnaissance, de l’odeur subtile de la vanille et de l’élan de la jeunesse. C’est une recherche d’un temps perdu, puis retrouvé, peu à peu sauvé de l’oubli. C’est une aventure scénique palpitante au cœur d’une mémoire enfouie, qui pourtant nous constitue toutes et tous.

Vendredi 9 septembre, 18h

Lespas

Concert Jean-Marc Pounoussamy et Jacqueline Farreyrol

Entre ces deux-là et les musiciens qui les accompagnent, menés par Guillaume Legras, une complicité forgée de longue date, des souvenirs d’aventures partagées dans les Jokarys, le Groupe Folklorique de La Réunion, Kalou-Pilé, Takamaka… et des invités surprise !



Vendredi 9 septembre, 20h

Salle Gramoun Lélé

Théâtre, marionnettes du Collectif Aléaaa : Le cas Woyzek

" Le Cas Woyzeck " de Georg Buchner s’inspire d’un fait divers survenu à Leipzig en 1921. Johann Christian Woyzeck, ancien soldat marginal et barbier sans le sous qui souffre d’hallucinations, assassine sa bien-aimée. Il est jugé coupable au terme de deux expertises controversées. Dans cette pièce, comme les juges et psychiatres, Buchner cherche les mobiles du crime.

Vendredi 9 septembre, 20h

Samedi 10 septembre, 17h

Théâtre du Grand Marché

Humour Marc Fraize / Madame Fraize

Depuis vingt ans, le troublant et irrésistible Monsieur Fraize, clown lunaire, provoque l’hilarité par l’expression de son ahurissement face au monde si cruel auquel il ne comprend rien. À contre-courant des lois du stand-up, il cultive les silences et les malaises face au public comme on cultive un jardin secret, avec passion et fragilité.



Vendredi 9 septembre, 20h

Halle François Mitterand

En 2019, Frédéric François célébrait ses 50 ans de carrière. L'artiste sera sur scène, exclusivement à Saint-Joseph, pour deux soirées évènements uniques. Un concentré de ses titres les plus connus sera au répertoire pour le plus grand bonheur de ses fans.



Vendredi 9 septembre, 20h

Samedi 10 septembre, 20h

Villa de La Région

Exposition Collective Home Body #2

Réunir des œuvres de la Collection du Frac Réunion autour du thème du corps — corps-maison, corps-foyer, corps-refuge, corps-racine, corps-paysage, corps-pensé… — s’inscrit dans une volonté soutenue de toujours amplifier une démarche d’ouverture au monde et à l’autre, de s’enrichir des différences et de témoigner d’un patrimoine artistique, sociétal et culturel universel à défendre.



Vendredi 9 septembre, 18h

Téat Champ Fleuri

Projection 20e soirée du court : Yabette

Pour sa 20e édition, la soirée la plus dénicheuse de l’océan Indien propose un voyage express à la rencontre des grands cinéastes de demain. En piochant sa programmation dans le palmarès des César et des meilleurs festivals de cinéma, Yabette concentre en une soirée toute une année de créations, et brode au fil d’or une toile cousue de films, dont deux produits à La Réunion. Amusantes ou terribles, frivoles ou graves, ces œuvres contiennent le génie d’une nouvelle génération d’auteurs.



Vendredi 9 septembre, 19h

Vavang’Art

Concert rock folk blues Kris Ez

Ez est né dans la nation où rock’n’roll, folk, blues, psyché et pop music ne sont pas des reliques poussiéreuses démodées, mais plutôt la B.O. d'un idéal universel et intemporel.

Vendredi 9 septembre, 19h30

Le Zinc

DJ Set hip hop soul Karl Fungus

Hip-Hop & Soul avec pour seul objectif le dancefloor.

Vendredi 9 septembre, 20h

Le Bisik

Concert Baster

La bande à Baster ouvre le bal des concerts au Bisik ! Avec Thierry Gauliris, Baster est l’un des piliers incontournables de la musique réunionnaise et continue d’entraîner les foules dans de grandes fêtes à chaque concert, gagnant au fil du temps une place à part dans le cœur des mélomanes péi.



Vendredi 9 septembre, 20h

El Latino

Concert Tinnitus

Du bon son stoner rock, c’est avec Tinnitus dans les Hauts tout là-haut.

Vendredi 9 septembre, 20h

La Cité des arts

Danse Cie Danse Etik : Dona

La compagnie Danse Etik signe une pièce chorégraphique autour du Krump et un hommage aux femmes engagées. Le Krump est une danse non violente qui a pris vie dans les ghettos de Los Angeles pour hurler le désarroi, la colère, l’abandon de façon positive. Sur scène, 6 danseurs interprètent tout ce qui ne peut pas être crié et font leur révérence aux femmes qui sortent de l’ombre pour révolutionner nos mondes. Le tout sur une bande son originale du musicien Morf, juxtaposant classique et urbain.

Vendredi 9 septembre, 20h

Concert Dogo Fara + Loryzine + Aleksand Saya

Dogo Fara travaille le balafon et le doum-doum (percussions africaines) avec des instruments réunionnais et occidentaux pour faire naître un mélange hautement explosif et furieusement festif. Avec Loryzine, place à la fusion entre Maloya traditionnel et modes urbaines ; jeu scénique et chorégraphies viennent couronner le tout. Quant à Aleksand Saya, son style, le M’Bas, est un courant musical qui prend ses racines dans le Maloya traditionnel et se mélange à des basses électroniques, des samples et des synthétiseurs.

Samedi 10 septembre, 20h

Centre culturel Lucet Langenier

Humour Thierry Jardinot : Mi vend’ a zot kom mwin lachté

Thierry Jardinot est un bateleur au verbe incisif qui en appelle à se fédérer en bons rieurs de l’après-crise. Comme il est bon de pénétrer de nouveau dans l’univers percutant de cet humoriste dont la verve ne saurait se tarir au fil des ans.



Vendredi 9 septembre, 20h

Le Kerveguen

Concert Flavia Coelho Sound System

Dans la tradition des soundsystem jamaïcains qui ont bercé son enfance de le Nordeste du Brésil, Flavia balance ses flows sur des riddims originaux, remix et classics, du Roots Reggae à la Cumbia en passant par des sonorités plus électro. Comme une invitation à la danse.



Vendredi 9 septembre, 21h

Médiathèque de Saint-Pierre

Projection Lèv la tèt dann fenwar (Ericka Etangsalé)

Jean-René est un ancien ouvrier aujourd'hui à la retraite. Il vit en France, à Mâcon, depuis son émigration de l'île de La Réunion à l'âge de 17 ans. Aujourd’hui, pour la première fois, il brise un silence et raconte à sa fille son histoire. Son récit nous dévoile des rêves et des douleurs mystérieuses qui trouvent leurs racines dans les blessures de l'histoire coloniale française.

Samedi 10 septembre, 16h

Château-Morange

Projection Mon P’ti Ciné : La chouette en toque

“Ce programme aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. Cinq contes gourmands que la Chouette " en toque " a mitonnés avec la magie du cinéma d'animation.

Samedi 10 septembre, 10h30

Galerie Constellation

Exposition Sentiment Océanique d’Emma Di Orio

Emma Di Orio interroge le monde invisible et impalpable qui nous entoure et déconstruit l'aspect rationnel de notre perception du monde...

Samedi 10 septembre, 17h

Hang’Art Siant-Pierre

Exposition Chaos de David Leon Gimenez

Exposition visible jusqu’au 22 octobre.

Samedi 10 septembre, 18h

Jardin d’Eden

DJ Set Musiques électroniques Insight Réunion #01

Scan X (F-Comm / Cod3-Qr / Skryptöm) - Sofolk (The D.O.T Project) - Galactic Funk (aka Ziloub - Elektrotribe) - Sal Paradise (Clandestine) - Dj Vague (Clandestine) - Tom (Funktion Records)

Samedi 10 septembre, 18h

La Cerise

Danse et DJ Set Swing à la Cerise

- 19h : Cours d'initiation Lindy Hop, danse swing originelle des années 30. Ouvert à tous, même si vous n’avez jamais dansé auparavant.

- 20h : soirée swing

Samedi 10 septembre, 18h

Théâtre des Sables

Théâtre Tempo Mélody : C’est toi tout ça !

C’est tout toi...ça! rassemble sur scène, autour d’Alicia qui vit une rupture amoureuse (oh! la pauvre !) huit personnages au caractère bien trempé ayant tous à cœur, d’une manière ou d’une autre (ouh! la! la! ça promet !) de remonter le moral à la malheureuse. Ils nous chantent et dansent tour à tour, en solo ou en duo et parfois en chœur (hé oui! parfois, ils s’y mettent à plusieurs !) une histoire de désillusions, mais surtout de joie, de tendresse et de bonheur.

Samedi 10 septembre, 20h

Le 211

Théâtre Jean-Michel Broustail : Make Star

Dans un monde où tout s'achète une Cie de Théâtre ruinée décide d'abandonner son activité artistique pour vendre une "vie de star" à ceux dont les existences paraissent trop ternes. Entre rêves de succès et caprices de star, la nouvelle agence MakeStar se lance dans sa nouvelle activité.

Samedi 10 septembre, 20h

Théâtre Luc Donat

Concert Davy Sicard

Chanteur charismatique et habité, Davy Sicard défend la tradition tout en prônant l’ouverture et revisite le maloya - complainte des esclaves - d’une manière toute personnelle. Une voix d’une rare pureté, une énergie sur scène proche de la transe, une musique volcanique qui fait jaillir les origines multiples de son peuple, des textes profonds en créole ou en français où ses interrogations existentielles résonnent avec les grandes problématiques du monde contemporain.

Samedi 10 septembre, 20h

Téat Plein Air

Concert T-Matt

Membre de la New Generation du dancehall péi, T-Matt s’est imposé en solitaire comme un pilier du gommance-game.

Samedi 10 septembre, 20h

Le Kabardock

Concert Jaojoby

Le Kabardock se fait un plaisir de recevoir Monsieur Eusèbe Jaojoby, le roi du salegy pour sa soirée d’ouverture.

Samedi 10 septembre, 21h

Le Zinzin

Concert Kabaré Pounia

Avec Any Grondin - rakontaz zistwar ; Ziskakan Akoustik ek les bandits Gilbert Pounia et fils Wazis Loy (+ Clency Sumac + Frédéric Riesser) po la mizik

Dimanche 11 septembre, 12h