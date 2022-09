Mothra Slapping Orchestra, Papang, Darwin is a Monkey : trois groupes de rock amateurs aux styles différents mais unis pour une même ambition : vous faire bouger et transpirer dans la fosse. (Photo V.W).

Rockabilly, garage, punk, doom, stoner, hardcore et metal… Ça va envoyer du bois ce samedi soir, sur la scène des Badamiers, à l’occasion de la 4e édition de Rock O Téat. Trois groupes se succéderont à raison d’une cinquantaine de minutes chacun pour un mélange de styles des plus détonnants !

D’abord le rock lourd de Papang, très influencé stoner, musique hard rock et metal des années 70 avec pas mal de mélodies. Suivra le rockabilly, genre psycho-rock avec la belle énergie de Mothra Slapping Orchestra tout juste de retour de tournée en France, Suède, Belgique et Hollande. Et enfin Darwin is a Monkey et ses textes très revendicateurs de tout ce qui nous énerve dans la société. Tous on hâte d’en découdre même s’ils s’estiment chanceux d’être passés à travers la période Covid grâce à la confiance renouvelée de certaines scènes locales comme les Teat Départementaux notamment. "C’est très difficile de faire régulièrement des événements dans des salles. Au même titre que les bars ou les café-concerts qui sont de plus en plus fermés aux concerts rocks, notamment en raison de la frénésie de la peur engendrée par la crise Covid. Mais les gens recommencent à sortir et c’est un plaisir pour nous de renouer avec le public, qui plus est en extérieur, sous les étoiles de Saint-Gilles".

Un mélange de styles donc pour ces trois groupes amateurs habitués des salles mais qui apprécient toutefois l’aspect plus "intimiste" des Badamiers pour davantage de proximité, d’échanges et d’interaction avec le public. "Contrairement aux autres scènes, le fait de jouer au théâtre, ça ramène des publics différents et c’est ça qui est super. C’est plus dans l’esprit du rock parce que jouer devant des gens assis ce n’est pas du tout notre trip. Et puis on touche aussi toutes les générations et toutes les cultures". Avis donc aux amateurs, ça va déménager !

vw/www.ipreunion.com

Rock O Teat, samedi 17 septembre à 20h sur la scène des Badamiers (Teat Plein Air)

=====

A propos de...

Mothra Slapping Orchestra : dans sa formule trio guitare / contrebasse / batterie, le groupe navigue dans un univers sauvage et chaotique, conjurant les monstres, zombies, ovnis et psychopathes de tous genres et propose une vision pleine de dérision de la société emballée dans un rock’n’roll des plus sincères.

Papang : le quatuor a enregistré son premier EP à Paris, se produisant dans de nombreuses salles avant de revenir à La Réunion. Un son puissant aux riffs acérés fusionnant grunge, rock alternatif, touches de doom et de stoner rock.

Darwin is a monkey : les quatre membres revendiquent un rock brutal et énergique et se disent prêts à en découdre avec des morceaux enragés, teintés de punk hardcore et de metal.