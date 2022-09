Yopé, ala bardzour ! Lé lèr po lévé ! Zordi lé in gran zour, Sasha i sa rod son promié soulié. Cette semaine, la programmation culturelle sera bien chargée à La Réunion, avec du théâtre, de la danse et des concerts au programme. Ce mardi matin, c'est à Léspas culturel Leconte de Lisle de Saint-Paul que cela se passe avec la pièce "Okilé soulié Sasha".

Léspas culturel Leconte de Lisle à Saint-Paul propose ce mardi un spectacle de théâtre accessible au jeune public, avec la pièce : "Okilé soulié Sasha".

Pour la petite histoire, la journée commence alors que maison de Sasha et ses habitants s’éveillent. "Une chasse au trésor particulière y est organisée; celle de la recherche des chaussures de l’enfant qui depuis peu a fait une grande découverte : la marche !" Ce spectacle offre des surprises visuelles telles les pages d’un livre musical d’où s’échappe un univers poétique et malicieux.

Ce spectacle aborde le thème de la marche pour les tout petits, de l’exploration de la maison, de la découverte de la nature, grâce à l'univers coloré et délicat de l’illustratrice Li Bernard. de l’exploration de la maison, de la découverte de la nature et du cheminement de nos pas dans cette aventure qu’est la vie…

Cette pièce est basée ur une idée originale de Cécile Hoarau. Ecriture Cécile Hoarau & Stanka Pavlova. Mise en scène Stanka Pavlova.

Mardi 13 septembre, 10h

- À voir cette semaine -



Théâtre Vladimir Canter

Rap et danse : Ctzen Kane et Cie Danse Étik

CTZen Kane: Tourné vers le monde et déterminé à faire voyager sa musique au-delà de l’océan Indien, c’est sa ville natale, Le Port, et des artistes comme Booba, Nessbeal, Mactyer, Kery James et Sniper et, plus localement, par K Libre 420 et Achem, qui lui donnent toute son inspiration, et plus largement l’histoire et la culture réunionnaises, à qui le jeune rappeur rend hommage dans ses textes. Et avec Dona, la CIE Danse Etik a la volonté de raconter des histoires de femme : les 6 interprètes sur scène vont tour à tour s'exprimer et laisser une histoire prendre vie.

Mercredi 14 septembre, 20h

Humour : Ben, il a beaucoup pleuvu

Après Eco responsable, spectacle abordant avec humour ses préoccupations écologiques, Ensemble sur scène en duo avec Arnaud Tsamère, et une bonne centaine de sketchs dans Vivement Dimanche l’émission de Michel Drucker, Ben a décidé de prendre un petit congé télévisuel afin de faire le tri dans ses notes, prises au long cours, et au gré de ses réflexions, sur des sujets aussi diverses que la vie, la mort, et le mobilier ergonomique. Il en a fait un spectacle, et si tu veux, tu peux venir le voir.



Jeudi 15 septembre, 19h

Le Toit

Concert improvisé Dernié Konser

Un concert improvisé d'un groupe de musique improvisé, dont le public décide du nom et des titres de ses plus grands succès. À la manière d’un concert hommage pour les plus grands fans, Dernié Konsèr fait la part belle à la musique improvisée. Un groupe qui n’a jamais existé mais dont le public est fan, c’est l’expérience que propose ce spectacle.

Mercredi 14 septembre, 20h

Cimendef

Exposition Collective Les Confins #2

Présentée en novembre 2021 à la Galerie du 59 rivoli à Paris, cette exposition réunit sous une nouvelle version ces artistes de La Réunion autour de la thématique Les Confins. C’est au sein de Cimendef, architecture remarquable de la ville de Saint-Paul que s’établit un dialogue des oeuvres autour du thème des Confins. L’ex médiathèque retrouve ses ambitions d’origine, s’ouvrir sur la culture en permettant au public de découvrir les visions singulières des artistes sur le monde.

Jeudi 15 septembre, 18h

La Cerise

Concert musiques orientales : Sonatine

Multi-instrumentiste, koraiste de premier plan, fils de l’immense Danyèl Waro, Samy Waro Pageaux est à l’origine de nombreux projets musicaux comme Lo Griyo et a collaboré avec de grands noms de la scène locale et internationale. Julien Grégroire, flûtiste virtuose, n’hésite pas à se tourner à l’occasion lui aussi vers d’autres instruments; il est un musicien incontournable de la scène réunionnaise pour ses nombreuses collaborations avec différents artistes et formations. Tous deux appartiennent entre autre au groupe Tapkal.

Jeudi 15 septembre, 20h