En août 2017, les prix à la consommation baissent de 0,7 % à La Réunion. "Cette baisse s'explique essentiellement par la diminution des tarifs de transports aériens de voyageurs. Les prix des services de communication et de l'alimentation baissent également" explique l'Insee. À l'inverse, les prix de l'énergie sont en légère hausse. "Sur un an, les prix diminuent de 0,3 % à La Réunion, alors qu'ils augmentent de 0,9 % en France" souligne l'institut de la statistique dont nous publions le communiqué ci-après

"Les prix à la consommation des ménages diminuent de 0,7 % en août à La Réunion. Cette baisse s’explique principalement par un fort recul des prix des transports aériens de voyageurs et dans une moindre mesure des prix de l’alimentation et des services de communication. Elle est en partie compensée par une hausse des prix de l’énergie.

En glissement annuel, les prix baissent de 0,3 % à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 0,9 % en France (hors Mayotte). Les prix des services diminuent de 1,3 % en août. L’entrée en basse saison des tarifs des transports aériens de voyageurs explique l’essentiel de ce recul. Les prix des services de transports baissent ainsi de 17,2 %.

Hors transports aériens, les prix des services reculent de 0,2 % en août. Les prix des services de communication et des services de santé baissent également (respectivement de 2,2 % et de 1,1 %). Sur un an, les prix des services sont en retrait de 1,1 % à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 1,2 % en France.

Les prix de l’alimentation reculent de 0,5 %, entraînés par la baisse des prix des produits frais (- 6,1 %). En particulier, les prix des légumes frais poursuivent leur chute pour le troisième mois d’affilée (- 9,4 %). Hors produits frais, les prix de l’alimentation sont stables. Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 0,4 % à La Réunion et de 0,6 % en France.

Les prix de l’énergie repartent à la hausse en août (+ 0,3 % après - 2,1 % en juillet), en lien avec l’augmentation des prix des produits pétroliers (+ 0,5 %). Le tarif du litre de gazole renchérit de 1,0 %, celui du litre de supercarburant reste stable. À l’inverse, le prix de la bouteille de gaz diminue de

1,3 %. Sur un an, les prix de l’énergie sont en hausse de 1,1 % à La Réunion et de 4,8 % en France.

Les prix des produits manufacturés sont stables en août. La baisse des prix des produits de santé (- 0,3 %) et de l’habillement et des chaussures (- 0,4 %) est compensée par la hausse des prix des autres produits manufacturés (+ 0,2 %). Sur un an, les prix des produits manufacturés diminuent de 0,1 % à La Réunion et de 0,7 % en France.

Le prix du tabac est stable en août".