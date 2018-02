Au mois de janvier 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,8 % à La Réunion. "Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix des légumes frais consécutive aux intempéries et par le relèvement des tarifs des carburants, mais aussi par des augmentations de prix concomitantes dans chacun des autres grands postes de consommation des ménages" indique l'Insee. Sur un an, les prix augmentent de 1,3 % à La Réunion comme en France hors Mayotte. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee



Les prix à la consommation des ménages sont en hausse de 0,8 % en janvier 2018 à La Réunion. Ils augmentent pour tous les grands postes de la consommation des ménages réunionnais, avec par ordre de contribution à l’évolution générale : + 1,8 % pour l’alimentaire, + 3,2 % pour l’énergie, + 0,5 % pour les services, + 0,2 % pour les produits manufacturés et + 2,1 % pour le tabac.

En glissement annuel, les prix augmentent de 1,3 % à La Réunion comme en France (hors Mayotte). Les prix de l’alimentation augmentent de 1,8 %, tirés par l’augmentation des prix des produits frais (+ 13,6 %), en particulier ceux des légumes, ce qui est dû aux intempéries du mois de janvier. Chouchous, courgettes, tomates et haricots verts sont les légumes qui subissent les plus fortes hausses.

Hors produits frais, les prix de l’alimentation renchérissent de 0,8 %, notamment avec l’augmentation des prix du fromage et de la viande. Sur un an, les prix dans l’alimentation augmentent plus rapidement à La Réunion (+ 3,7 %) qu’en France (+ 1,2 %). L’augmentation des prix de l’énergie se poursuit (+ 3,2 %), entraînée par la hausse des prix des produits pétroliers (+ 4,4 %). Si le prix de la bouteille de gaz baisse de

0,9 %, celui des carburants accélère, principalement à cause du relèvement du prix du gazole à + 6,7 % lorsque celui du super sans-plomb progresse de 2,1 %.

Par ailleurs, les tarifs de l’électricité restent stables.

Sur un an, les prix des produits pétroliers grimpent de 6,5 % à La Réunion et de 7,9 % en France. Les prix des services augmentent de 0,5 %. Les prix des services de communication, ainsi que ceux des autres services, renchérissent respectivement de + 0,3 % et de + 1,9 %. Ces derniers sont entrainés notamment par la hausse des prix de l’entretien des véhicules. Les prix des loyers et des services rattachés et ceux des services de santé restent stables.

À l’inverse, les tarifs de transports reculent nettement en janvier (- 7,8 %), en raison de la baisse saisonnière des prix dans l’aérien. Sur un an, les prix des transports aériens reculent de 11,1 %. En glissement annuel, les prix des services augmentent de 0,6 % à La Réunion et de 1,3 % en France. Après sept mois de stabilité, les prix du tabac augmentent de 2,1 %. Sur un an, la hausse est de 8,7 % à La Réunion et de 5,8 % en France.

Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,2 %. Les prix de l’habillement et chaussures, ainsi que les produits de santé, progressent de 0,3 %. Néanmoins, sur un an, ils reculent respectivement de - 2,0 % et de - 1,5 %. Par ailleurs, les prix des autres produits manufacturés augmentent de 0,1 % en janvier. Sur un an, les prix des produits manufacturés reculent de 0,6 % à La Réunion, alors qu’ils restent stables en France