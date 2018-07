En juin 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % à La Réunion. Les nouvelles hausses des prix des produits pétroliers et du tabac expliquent cette augmentation. Dans une moindre mesure les produits manufacturés et l'alimentaire coûtent aussi plus chers. Les prix des services sont stables, malgré la hausse des prix des transports aériens. Sur un an, les prix augmentent de 1,9 % à La Réunion et de 2,0 % en France hors Mayotte annonce l'Insee dont nous publions le communiqué ci-dessous.

"Les prix à la consommation des ménages augmentent de 0,3 % en juin à La Réunion. Les tarifs augmentent pour l’énergie et le tabac, accompagnés par la hausse plus légère des prix des produits manufacturés et de l’alimentaire. Les prix des services sont stables. Sur un an, les prix augmentent de 1,9 % à La Réunion et de 2,0 % en France (hors Mayotte).

La hausse des prix de l’énergie s’amplifie en juin (+ 3,6 % après + 1,4 % en mai), tirée par l’augmentation des tarifs des produits pétroliers qui s’accélère : + 5,0 % après + 1,9 % en mai. Le prix du gazole et du supercarburant augmentent respectivement de 5,2 % et de 4,9 %. Le prix de la bouteille de gaz butane rebondit de 3,4 % après une baisse de 1,8 % en mai. Les tarifs de l’électricité restent stables. Sur un an, les prix des produits pétroliers augmentent fortement à La Réunion (+ 16,3 %) et davantage en France (+ 21,0 %).

Pour le septième mois consécutif, les prix du tabac augmentent (+ 2,1 %, après + 4,4 % en mai). Sur un an, les prix du tabac progressent fortement à La Réunion (+ 14,9 %) et en France (+ 16,3 %).

Les prix des produits manufacturés augmentent légèrementde 0,1 % en juin. Les prix des " autres produits manufacturés " augmentent globalement de 0,2 %, entrainés notamment par ceux des ordinateurs et tablettes, ainsi que ceux des jeux vidéos, mais atténués par ceux des meubles d’intérieur. À l’inverse, les prix dans l’habillement et les chaussures reculent de 0,4 % après deux mois d’augmentation. Les prix des produits de santé restent

stables. Sur un an, les prix des produits manufacturés reculent légèrement de 0,1 % à La Réunion et de 0,2 % en France.

Les prix de l’alimentation augmentent légèrement de 0,1 % en juin après - 0,2 % en mai. Hors produits frais, les prix de l’alimentation augmentent de 0,3 %, du fait notamment de l’augmentation des prix de la viande après une baisse en mai. À l’inverse, les prix des produits frais, notamment ceux des légumes, poursuivent leur recul (- 2,2 %). Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent plus fortement à La Réunion (+ 3,6 %) qu’en France (+ 1,9 %).

Les prix des services sont stables en juin. Les augmentations des prix des services de transports (+ 2,8 %), notamment aériens, et des loyers et services rattachés (+ 0,1 %) sont compensées par le recul des prix des services de santé et des autres services (forfaits touristiques et assurances). Par ailleurs, les prix des services de communication sont stables. Sur un an, les prix des services augmentent de 0,5 % à La Réunion et de 1,2 % en France".