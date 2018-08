En juillet 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,5 % à La Réunion. La hausse des prix est principalement marquée par l'augmentation des tarifs saisonniers des transports aériens dans les services. Elle est légèrement atténuée par la baisse des prix des produits frais dans l'alimentaire, des produits manufacturés et de l'énergie. Sur un an, les prix augmentent de 2,3 % à La Réunion comme en France (hors Mayotte) annonce l'Insee dont nous publions le communiqué ci-dessous.

"Les prix à la consommation des ménages augmentent de 0,5 % en juillet à La Réunion. Les prix des services augmentent nettement, alors qu’ils baissent dans l’alimentation, les produits manufacturés, l’énergie et le tabac. Sur un an, les prix augmentent selon la même amplitude (2,3 %) à La Réunion et en France (hors Mayotte).

Les prix des services augmentent de 1,5 % en juillet, principalement tirés par la hausse saisonnière des prix des services de transport pendant les vacances scolaires (+ 27,2%). Les prix du transport aérien augmentent un peu plus fortement que l’an dernier à la même période : +31% contre + 29% en juillet 2017.

Dans une moindre mesure, les prix des autres services augmentent également de 0,5 % : forfaits touristiques, locations de voiture et assurances habitation coûtent plus cher. Sur un an, les prix des services augmentent de 1,5 % à La Réunion et de 1,3 % en France.

À l’inverse, les prix de l’ alimentation repartent à la baisse: - 0,5 % en juillet après la légère hausse du mois de juin. Hors produits frais, les prix reculent de 0,3 %, entraînés notamment par la baisse des prix du fromage et de la viande, tandis que les prix des boissons alcoolisées et non-alcoolisées augmentent. Par ailleurs, le recul des prix des produits frais se poursuit (- 2,2 %). Depuis le mois de février, ils ont baissé de 12,6%, mais restent toujours plus chers qu’en janvier. Les prix des légumes frais baissent notamment de 4,2 % en juillet. Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent plus fortement à La Réunion (+ 3,0%) qu’en France (+1,9 %).

Après sept hausses mensuelles consécutives, le prix du tabac recule de 0,4 % en juillet. Sur un an, il progresse fortement à La Réunion (+ 14,6 %) et en France (+ 16,8 %).

Les prix des produits manufacturés reculent de 0,2 % en juillet. Les prix baissent pour l’habillement et les chaussures (- 0,4 %), et notamment pour les chaussures (- 2,8 %). Les prix des produits de santé et des autres produits manufacturés reculent également. Sur un an, les prix des produits manufacturés reculent de 0,3 % à La Réunion et de 0,1 % en France.

Les prix de l’énergie reculent de 0,3 % en juillet. L’augmentation des prix des produits pétroliers marque le pas: - 0,5 % après + 5,0 % en juin. Les prix du gazole et du supercarburant baissent respectivement de 0,8 % et de 0,7 %. En revanche, le prix de la bouteille de gaz butane continue d’augmenter: + 4,0 % après le rebond de 3,4 % en juin. Les tarifs de l’électricité restent stables.

Sur un an, les prix des produits pétroliers augmentent fortement à La Réunion (+ 19,1 %) et davantage en France (+ 21,8 %)."