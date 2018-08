"En 2017, à La Réunion, la croissance économique s'établit à 3,2 %, soit la 4e année de croissance à un rythme proche de 3 %. La consommation des ménages et le regain des dépenses des administrations publiques constituent les principaux moteurs de cette croissance" indique, ce jeudi, l'Insee dont nous publions le communiqué ci-dessous

Salaires et prestations sociales soutiennent le pouvoir d’achat

Le pouvoir d’achat augmente de 2,8 %, du fait d’une inflation contenue (+ 0,4 %), d’une hausse conjuguée des prestations sociales et des salaires dans le secteur marchand et non marchand. L’investissement ralentit, mais en contrepartie, les importations pèsent moins négativement sur la croissance que les années

précédentes.

Stabilisation du chômage et emploi moins dynamique

Les effets de la croissance se ressentent peu sur le marché du travail. Le taux de chômage reste stable en 2017, à 23 % de la population active. L’emploi salarié poursuit la reprise amorcée en 2013, mais la hausse est plus faible qu’auparavant (+ 0,9 % après + 1,5 % en 2016 et + 2,3 % en 2015). Tous les secteurs créent de

l’emploi à l’exception des services non marchands du fait de la chute du nombre de contrats aidés .(9 000 bénéficiaires de contrats aidés en moins depuis mi-2016).

D’autres indicateurs économiques bien orientés

Les créations d’entreprises augmentent pour la deuxième année consécutive. La campagne agricole est contrastée : bonne pour les maraîchers, catastrophique pour les fruits et satisfaisante pour la canne à sucre. Les dépenses touristiques, le trafic aérien de passagers et la fréquentation hôtelière augmentent de

concert. La reprise de la construction de logements se confirme. En parallèle, l’activité bancaire est dynamique : la croissance des actifs financiers des résidents réunionnais est soutenue et celle des crédits s’accélère.

Un contexte international favorable

En 2017, l’activité mondiale accélère. Au sein d’une zone euro où la reprise de l’activité se poursuit, l’économie française accélère franchement (+ 2,2 %), soit sa plus forte croissance depuis 2011. Dans l’océan Indien, la croissance économique se maintient. Elle reste en particulier soutenue à Maurice (+ 3,8 %).