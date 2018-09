Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 1 heures

Près de 700 jeunes et demandeurs d'emploi se sont rendus au salon des métiers de l'automobile qui a eu lieu ce jeudi 6 septembre 2018 à la Cité des Arts à Saint-Denis. Cette deuxième édition d'Auto-Jobs était organisée par les adhérents de la branche automobile du SICR (Syndicat de l'Importation et du Commerce de La Réunion). L'objectif était de "booster l'employabilité et, en parallèle, mettre en lumière les métiers de l'automobile" notent les organisateurs. "Une quarantaine d'offres d'emploi étaient proposées : vendeurs de véhicules, mécaniciens, réceptionnaires et agents de location, entre autres" disent encore les organisateurs.

Près de 700 jeunes et demandeurs d'emploi se sont rendus au salon des métiers de l'automobile qui a eu lieu ce jeudi 6 septembre 2018 à la Cité des Arts à Saint-Denis. Cette deuxième édition d'Auto-Jobs était organisée par les adhérents de la branche automobile du SICR (Syndicat de l'Importation et du Commerce de La Réunion). L'objectif était de "booster l'employabilité et, en parallèle, mettre en lumière les métiers de l'automobile" notent les organisateurs. "Une quarantaine d'offres d'emploi étaient proposées : vendeurs de véhicules, mécaniciens, réceptionnaires et agents de location, entre autres" disent encore les organisateurs.