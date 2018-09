La 5e édition du forum des métiers de l'hôtellerie et de la restauration se tiendra le mardi 11 septembre 2018 à Hôtel Villa Delisle à Saint-Denis. Six entreprises "majeures" de ce secteur d'activité participeront à cet événement organisé par Pôle Emploi la Mission Locale et leur partenaires.

"Cette année, 3 nouveaux acteurs majeurs du secteur: Vapiano, Courtepaille et l’hôtel le Battant des Lames, rejoignent les 3 établissements hôteliers du sud de l’île ayant participé à l’édition précédente du forum : Villa Delisle Hôtel et Spa, l’hôtel le Saint-Pierre et le Palm Hotel & Spa" indiquent les organisateurs.

Ce forum s'est, fixé un double objectif : "présenter et promouvoir les nombreux et parfois méconnus métiers présents dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que le large éventail de formations, d‘accompagnements et d’évolutions possibles,; favoriser les prises de contact et les recrutements au travers d’un job dating inter-entreprises permettant de rencontrer individuellement près de 150 demandeurs d’emploi" notent les organisateurs.

Les six établissements présent au forum se sont récemment regroupés au sein de Resto’Acteurs, la toute nouvelle association des restaurateurs du sud de la Réunion. L'objectif de cette structure est, notammment, de promouvoir les métiers de la restauration, d'juster les formations aux besoins des entreprises et de favoriser la mobilité professionnelle et géographique.

Le programme de la journée



8h30 – 12h : Forum de présentation des métiers de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que des formations et dispositifs d’accompagnement en lien avec notre secteur d’activité. Visite des différents départements de l’hôtel Villa Delisle ainsi que d’autres structures partenaires de l’opération.



11h30 : Signature officielle de la charte de l’association Resto’Acteurs



14h – 16h : Job dating avec les différents restaurants et hôtels partenaires. Ce temps fort est réservé aux personnes présélectionnées en amont par les services du Pôle Emploi.