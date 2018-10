Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 56 minutes

"En septembre 2018, les prix à la consommation reculent de 0,7 % à La Réunion. Soldes dans l'habillement, l'ameublement et l'électroménager, retour de la basse saison dans le transport aérien et nouveau recul des prix des produits frais expliquent cette baisse. Néanmoins, les prix des produits pétroliers repartent quant à eux à la hausse. Sur un an, les prix augmentent de 2,3 % à La Réunion et de 2,2 % en France hors Mayotte" écrit l'Insee ce jeudi 18 octobre 2018. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'institut de la statistique

