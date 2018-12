Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 11 heures

Les usagers paieront moins cher le sans plomb, le gazole et la bouteille de gaz dès ce mardi 1er janvier 2019. La préfecture annonce en effet que le litre de sans plomb passera à 1,33 euro (- 10cts), le gazole sera facturé 1,06 euro le litre (- 15 cts) et la bouteille de gaz sera vendue 16,25 euros (-1,17 euro). Une baisse significative pour les carburants. Derrière cette diminution, le récit d'une histoire économique, politique, sociale et sociétale.

Les usagers paieront moins cher le sans plomb, le gazole et la bouteille de gaz dès ce mardi 1er janvier 2019. La préfecture annonce en effet que le litre de sans plomb passera à 1,33 euro (- 10cts), le gazole sera facturé 1,06 euro le litre (- 15 cts) et la bouteille de gaz sera vendue 16,25 euros (-1,17 euro). Une baisse significative pour les carburants. Derrière cette diminution, le récit d'une histoire économique, politique, sociale et sociétale.