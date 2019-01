Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 9 heures

En décembre 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % à La Réunion. "La hausse saisonnière des tarifs aériens s'accompagne d'une accélération des prix dans l'alimentaire faisant suite aux problèmes d'approvisionnement des points de vente en novembre" indique l'Insee. À cela s'ajoutent des augmentations des tarifs d'assurances et des prix des services de restauration. "À l'inverse, les prix des produits pétroliers reculent fortement. Les prix des services d'hébergement et de santé, ainsi que l'habillement baissent également, mais dans une moindre mesure" dit encore l'institut de la statistique. Les prix des produits manufacturés et du tabac sont stables. Sur un an, les prix augmentent de 1,9 % à La Réunion et de 1,6 % en France hors Mayotte. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee

