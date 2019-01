Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 15 minutes

Ça y est, les premiers bulletins de salaire amputés du montant de l'impôt sur le revenu commencent à arriver. Et prélèvement à la source oblige, votre paie est différente. Et on ne parle pas d'une augmentation mais bien d'une diminution. Même prévenu, voir son salaire réduit est un choc. On a l'impression de perdre encore un peu de pouvoir d'achat alors qu'en réalité, il s'agit juste d'un paiement mensualisé du traditionnel impôt sur le revenu. Il faudra s'y habituer, la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2019 est bien partie pour durer. Toutefois, regardez bien cette première fiche de paie, il peut y avoir des erreurs surtout au niveau de votre taux de prélèvement. Mais des recours existent. Point d'étape sur cette mesure qui a fait couler beaucoup d'encre avec en prime, quelques conseils si vous avez décelez des " étrangetés " sur votre fiche de paie.

Ça y est, les premiers bulletins de salaire amputés du montant de l'impôt sur le revenu commencent à arriver. Et prélèvement à la source oblige, votre paie est différente. Et on ne parle pas d'une augmentation mais bien d'une diminution. Même prévenu, voir son salaire réduit est un choc. On a l'impression de perdre encore un peu de pouvoir d'achat alors qu'en réalité, il s'agit juste d'un paiement mensualisé du traditionnel impôt sur le revenu. Il faudra s'y habituer, la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2019 est bien partie pour durer. Toutefois, regardez bien cette première fiche de paie, il peut y avoir des erreurs surtout au niveau de votre taux de prélèvement. Mais des recours existent. Point d'étape sur cette mesure qui a fait couler beaucoup d'encre avec en prime, quelques conseils si vous avez décelez des " étrangetés " sur votre fiche de paie.