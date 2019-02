"Réparties sur 1 550 entreprises, dont 62 d'entre elles exportant plus d'un million d'euros, les exportations ont un poids limité dans l'économie réunionnaise" indique l'Insee ce mercredi 6 février 2019. Celles-ci restent centrées autour de trois produits phares (le sucre, la pêche et le rhum) et le ré- export de produits initialement importés. Mais les exportations des entreprises de services se développent, remarque l'Insee dont nous publions le communiqué ci-dessous

Le poids des exportations est limité dans l’économie réunionnaise : 0,8 milliard de biens et services sont exportés en 2015, soit 4,2 % du PIB. Les exportations sont considérées ici au sens large : elles incluent les dépenses des touristes sur l'île en plus des échanges de biens et services.

éEn parallèle, les importations de biens pèsent fortement à La Réunion: 4,7 milliards d'euros, soit 26 % du PIB (pour 294 millions d'euros de biens exportés). C'est un moins toutefois que dans les départements français d'Amérique" indique l'Insee.

L’économie réunionnaise est ainsi plus centrée sur elle-même, en lien avec la stratégie industrielle de La Réunion historiquement basée sur l’import-substitution. Bien que déficitaire, la balance commerciale de La Réunion est donc un peu moins dégradée que dans les autres DOM.

- Des exportations réunionnaises moins développées que chez ses voisins de l'océan Indien -

Les exportations réunionnaises de biens et services pèsent en outre bien moins dans le PIB que dans les pays voisins : 80 % aux Seychelles, 45 % à Maurice et 30 % à Madagascar ou en Afrique du Sud. L’activité touristique est plus développée aux Seychelles et à Maurice, tandis que l’Afrique du Sud dispose de nombreuses matières premières.Par ailleurs, la main-d’œuvre des pays voisins de l’océan Indien est moins coûteuse et ils sont membres d’unions douanières locales.

- 1 550 entreprises exportatrices de biens ou de services -

"Les exportations sont réparties sur 1 550 entreprises. Hors microentreprises, 22 % de l’ensemble des entreprises réunionnaises exportent. Toutefois, une dizaine d’entreprises seulement réalisent plus de la moitié des exportations et 62 entreprises exportent plus d’un million d’euros" note l'institut de la statistique. "Il n'y a pas pour autant de "géants" exportateurs à La Réunion comme en métropole" ajoute l'Insee. La majorité de ces 62 entreprises grosses exportatrices réunionnaises sont de petite taille : un quart ont moins de 10 salariés et seulement 17 ont plus de 50 salariés.

- Peu de biens exportés sont produits à La Réunion -

Les exportations réunionnaises de biens sont centrées autour de trois produits phares : 62 millions d'euros de poisson issu de la pêche dans les mers australes sont exportés essentiellement vers l’Asie, tandis que 72 millions de sucre et 15 millions d'euros de rhum sont exportés principalement vers la France et d'autres pays de l’Union européenne. Par ailleurs, La Réunion réexporte environ 42 millions d'euros de biens et exporte 17 millions d’euros de déchets.

- Les exportations, une activité secondaire pour la plupart des entreprises exportatrices -

Pour la grande majorité des entreprises exportatrices, les exportations ne constituent qu’une activité annexe : moins de 4,4 % du chiffre d'affaires est lié aux exportations pour la moitié des entreprises exportatrices. Toutefois, les entreprises pour lesquelles l’exportation est au cœur de leurs activités avec plus de 20 % du chiffre d’affaires exporté ont un meilleur taux de valeur ajoutée et taux de marge que l’ensemble des entreprises réunionnaises.

- La moitié des entreprises exportatrices dans le secteur des services -

Au-delà des exportations de biens, les exportations de services comme la publicité, les études de marché, les activités informatiques ou la recherche et développement, favorisent le rayonnement à l'international de La Réunion et améliorent le solde de la balance commerciale. Ces exportations de services représentent entre un tiers et un quart du montant total des exportations de La Réunion. Dans le secteur des services, les exportations se développent : 700 entreprises de services exportent en 2015, même s’il s'agit pour la plupart de petites entreprises.