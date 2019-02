En janvier 2019, les prix à la consommation reculent de 0,7 % à La Réunion. "L'accélération de la baisse des tarifs des produits pétroliers s'accompagne de la baisse de saison des prix du transport aérien et, dans une moindre mesure, de celle des prix de l'alimentaire. À l'inverse, les prix des meubles et des services de santé sont en hausse" indique l'Insee. Sur un an, les prix augmentent de 0,3 % à La Réunion et de 1,2 % en France hors Mayotte. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee

"Les prix à la consommation des ménages reculent de 0,7 % en janvier à La Réunion. Le recul des tarifs de l’énergie s’accélère et s’accompagne de la baisse des prix des services et des produits alimentaires. Les prix du tabac baissent dans une moindre mesure, alors que ceux des produits manufacturés repartent à la hausse.

Par rapport à janvier 2018, les prix augmentent de 0,3 % à La Réunion et de 1,2 % en France, hors Mayotte

Le recul des prix de l’énergie s’accentue en janvier :- 7,2 % après - 5,0 % en décembre 2018. Il est tiré par la baisse des prix des produits pétroliers qui s’amplifie (- 9,9 %), sous l’effet conjugué du recul des prix des carburants et de la bouteille de gaz. Il s’agit de la plus forte baisse des prix des produits pétroliers depuis celle de mars 2012 (- 10,5 %). Le prix de l’électricité reste quant à lui stable.

Sur un an, les prix des produits pétroliers reculent nettement à La Réunion (- 6,2 %), alors qu’ils augmentent légèrement en France, hors Mayotte (+ 0,2 %).

En janvier, les prix des services baissent de 0,5 %, entraînés par la baisse des prix des transports (- 10,2 %), notamment ceux des transports aériens après la haute saison. Les prix des "autres services" diminuent également de 0,2 %, notamment en raison d’une baisse des tarifs d’assurance, des services de location de véhicules et des forfaits touristiques.

Hors aérien, les prix des services augmentent néanmoins de 0,1 %. Les prix des services de santé augmentent de 0,6 %, en particulier ceux des analyses de laboratoire. Les prix des services de communication ainsi que ceux des loyers et services rattachés augmentent aussi, respectivement de + 0,3 % et + 0,1 %.

Sur un an, les prix des services augmentent de 0,8 % à La Réunion et de 1,0 % en France, hors Mayotte.

Les prix de l’alimentation diminuent de 0,9 % après deux mois de hausses consécutives : + 1,4 % en décembre et + 0,3 % en novembre. Les prix de l’alimentaire " hors produits frais " reculent globalement de 0,8 % sous l’effet d’une baisse des prix du lait, du fromage et des oeufs. Les prix des produits frais reculent également (- 2,3 %), avec la baisse concomitante des légumes (- 3,2 %) et des fruits (- 2,4 %).

Sur un an, les prix de l’alimentation se stabilisent à La Réunion (+ 0,1 %), alors qu’ils augmentent nettement en France, hors Mayotte (+ 2,7 %).

Le prix du tabac reculent de 0,4 % après quatre mois de stabilité. Néanmoins, sur un an, il progresse de 11,9 % contre 14,0 % en France, hors Mayotte".