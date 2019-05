Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

En avril 2019, les prix à la consommation augmentent de 0,5 % à La Réunion, note l'Insee ce lundi 20 mai 2019 . "À la nouvelle hausse saisonnière des prix dans l'habillement s'ajoute celle des tarifs des produits pétroliers qui se poursuit. Les prix du tabac et de l'alimentaire augmentent également, alors que les prix des services reculent, tirés par la baisse saisonnière des tarifs du transport aérien" note l'Insee. Sur un an, les prix augmentent de 1,0 % à La Réunion et de 1,3 % en France hors Mayotte. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'institut de la statistique

En avril 2019, les prix à la consommation augmentent de 0,5 % à La Réunion, note l'Insee ce lundi 20 mai 2019 . "À la nouvelle hausse saisonnière des prix dans l'habillement s'ajoute celle des tarifs des produits pétroliers qui se poursuit. Les prix du tabac et de l'alimentaire augmentent également, alors que les prix des services reculent, tirés par la baisse saisonnière des tarifs du transport aérien" note l'Insee. Sur un an, les prix augmentent de 1,0 % à La Réunion et de 1,3 % en France hors Mayotte. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'institut de la statistique