Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Ce lundi soir 3 juin 2019 vous avez failli casser votre clavier, crever votre écran et exploser de rage face à l'impossibilité de se connecter sur le site impots.gouv.fr et donc d'effectuer votre déclaration d'impôt : pas de panique. Pour pallier ce bug informatique dû à un nombre très élevé de connexions un délai supplémentaire de 48 heures a été accordé aux contribuables de la zone 3 regroupant notamment La Réunion et Mayotte. Vous avez donc jusqu'à jeudi 6 juin à minuit pour déclarer vos revenus (Photo AFP)

