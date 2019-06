Le mardi 4 juin 2019, les élèves de Terminale STI2D du lycée Pierre Lagourgue du Tampon et la classe de 3e professionnelle du collège Terrain Fleury du Tampon ont participé à la finale nationale du concours annuel "des Génies de la construction", organisé depuis plusieurs années dans toute la France. Les collégiens réunionnais ont été primés, en obtenant la mention "énergies renouvelables et développement durable" pour leur projet d'habitation écologique (Photo DR)

Ce concours créé en 2005 sous le nom de Batissiel, est organisé à La Réunion par l’Éducation nationale et la Fédération réunionnaise du bâtiment et des travaux Publics (FRBTP), avec la participation cette année du campus des métiers et des qualifications génie civil et éco construction pour l’organisation de la manifestation académique. Son objectif est de valoriser la créativité et le travail collectif d’élèves ou d’étudiants sur des problématiques liées aux enjeux de la construction et de l’aménagement des territoires.

Renommé "les Génies de la construction" en 2018, ce concours national s’adresse aux élèves de collèges et de lycées ainsi qu’aux étudiants du supérieur. Le concours a été organisé début mai.

Côté collèges, deux établissements, celui de Terrain Fleury et Bras-Panon, ont présenté leur projet face au jury inter académique (un en catégorie collège, l’autre en catégorie Pro). Une équipe d’étudiants en BTS au lycée de Bois d’Olives (Saint-Pierre) a également participé.

Sept équipes de trois lycées s’étaient inscrites, dont une a su se démarquer lors de son passage devant le jury académique. Il s’agit du projet de trois lycéens de terminale STI2D du lycée Pierre Lagourgue qui propose la transformation d’un ancien immeuble d’habitation situé sur la commune de Saint-Pierre en intégrant un système de domotique.

Ce projet est une rénovation basée sur les notions de confort acoustique et de confort thermique en prenant en compte l’environnement et la sécurité. Le bâtiment réaménagé en bureaux disposera un système de ventilation naturelle, s’appuyant sur la présence de jalousies automatisées. Grâce à l’approbation du jury local composé de M. Lan-Sun-Luk, Inspecteur de l’Education nationale et d’un professionnel représenté par M. Wagner, Secrétaire général de la FRBTP, les lycéens de la terminale STI2D ont décroché leur billet d’avion pour aller présenter leur projet lors de la finale nationale à Paris, le 4 juin dernier.

Là-bas, ils ont fait face à une dizaine d’équipes venues de toute la France. Depuis l’ouverture en 2014 de la catégorie lycée, c’est la deuxième participation en finale d’une équipe de STI2D de La Réunion.

Dans la catégorie professionnelle, le collège Terrain Fleury a également été retenu par un jury inter académique, le 3 mai dernier. L’équipe a présenté le projet d’une maison pivotante à ossature bois. Celle-ci a les caractéristiques d'une habitation écologique à énergie passive équipée d’un système qui lui permet de tourner sur elle-même et de suivre les rayons du soleil, afin d'économiser de l'énergie, améliorer le confort d’été, réduire le taux d’humidité en hiver, et introduire les énergies renouvelables.

La maquette a été réalisée par les élèves avec l’aide de partenaires professionnels. Ils ont ainsi pu découvrir les différents métiers du BTP lors de la réalisation de leur projet. Les élèves ont également motorisé la rotation de cette maison miniature et découvert la programmation et le numérique qui appartient au champ de la domotique.

Ce projet leur a permis de décrocher la mention spéciale énergies renouvelable et développement durable au national !

Depuis 2007, c’est la 3ème fois que des collégiens réunionnais réussissent à se hisser en finale nationale du concours.

La FRBTP félicite les deux équipes sélectionnées pour les finales nationales et le prix remporté par les collégiens. Elle salue, également, l’investissement de toutes les équipes participantes dans la réalisation de leur projet respectif, ainsi que la qualité des présentations.

A travers cet évènement, La FRBTP renouvelle ici son engagement à valoriser les métiers du bâtiment auprès des publics jeunes, en renforçant les liens avec l’Education Nationale, responsable de l’information et de l’orientation professionnelle des jeunes et du Campus des Métiers et des Qualifications génie civil et éco construction.