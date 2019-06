Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

En mai 2019, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % à La Réunion. "L'accentuation de la hausse des prix de l'énergie s'accompagne du rebond dans les prix des services, avec notamment l'augmentation des prix du transport aérien, et de la poursuite de l'augmentation des prix du tabac" indique l'Insee ce jeudi 20 juin 2019. Parallèlement, les prix des produits manufacturés se stabilisent, alors que les prix de l'alimentation reculent. "Sur un an, les prix augmentent 0,5 % à La Réunion et de 0,9 % en France hors Mayotte" dit encore l'institut de la statistique (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

