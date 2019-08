Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 3 heures

La Chambre de commerce et d'Industrie de La Réunion organise en collaboration avec l'Union des Chambres de Commerce et de l'Industrie de l'océan Indien le douzième Forum Économique des iles de l'océan Indien. Il aura lieu du 25 au 27 septembre 2019 au Domaine du Moca à Saint Denis. Pour cette édition, le cap est mis sur l'Afrique, un continent où les opportunités et les enjeux sont nombreux. (photo d'illustration : DR)

