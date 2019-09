Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) publie le rapport annuel portant sur les délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, ainsi que des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les retards de paiement dans les départements et régions d'outre-mer sont de plus en plus fréquents. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

