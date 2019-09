Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 26 minutes

En août 2019, les prix à la consommation sont stables à La Réunion. "La baisse des tarifs des transports aériens consécutive à la forte hausse au début des vacances scolaires masque le rebond des prix des carburants et dans une moindre mesure l'augmentation des prix de produits manufacturés, dont les vêtements et les meubles" indique l'Insee. Les prix des produits frais augmentent légèrement eux aussi alors que ceux du tabac sont stables. "Sur un an, l'inflation est de 0,6 % à La Réunion et de 1,0 % en France hors Mayotte" dit encore l'institut de la statistique dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com).

