La troisième édition du projet "de l'envie au projet - les Audacieux 2019-­‐2020" a été été lancée ce mardi 22 octobre 2019 par le MEDEF Réunion et l'Action sociale de la CRR Agirc-Arrco (caisse de retraite complémentaire). "Ces jeunes porteurs de projet, éloignés de l'emploi, ont été détectés, sélectionnés par les partenaires spécialistes de l'emploi et de l'insertion (Missions Locales Nord et Est, Initiatives Réunion et l'Adie) sur leur motivation et leur détermination à concrétiser leur envie d'entreprendre. Ils bénéficieront d'une formation d'une durée de 6 semaines et seront accompagnés pendant 5 mois, afin de mûrir leur projet jusqu'à sa concrétisation" indiquent les organisateurs (Photo D.R.)

