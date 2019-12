Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 53 minutes

"En novembre 2019, les prix à la consommation augmentent de 0,5 % à La Réunion. Le relèvement attendu, à la suite de la fin des soldes, des prix de l'habillement et des chaussures est moins marqué que l'an dernier mais s'accompagne de la hausse plus marquée des prix des autres produits manufacturés" indique l'Insee ce merdredi matin 18 décembre 2019. Les prix de l'alimentaire augmentent également avec l'arrivée des fruits frais en entrée de saison, malgré le recul des prix des légumes qui s'accélère. Les prix dans les services reculent, entraînés par ceux des tarifs aériens en basse saison. "Sur un an, l'inflation est de 0,3 % à La Réunion et de 1,0 % en France hors Mayotte" note l'agence de la statistique dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

"En novembre 2019, les prix à la consommation augmentent de 0,5 % à La Réunion. Le relèvement attendu, à la suite de la fin des soldes, des prix de l'habillement et des chaussures est moins marqué que l'an dernier mais s'accompagne de la hausse plus marquée des prix des autres produits manufacturés" indique l'Insee ce merdredi matin 18 décembre 2019. Les prix de l'alimentaire augmentent également avec l'arrivée des fruits frais en entrée de saison, malgré le recul des prix des légumes qui s'accélère. Les prix dans les services reculent, entraînés par ceux des tarifs aériens en basse saison. "Sur un an, l'inflation est de 0,3 % à La Réunion et de 1,0 % en France hors Mayotte" note l'agence de la statistique dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)