Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 7 heures

La France a officialisé, ce mardi 7 janvier 2020, la mise à jour de sa liste noire des États et territoires non coopératifs en matière fiscale (ETNC) qui en comporte désormais 13 contre sept précédemment. Les Seychelles, Anguilla, Bahamas et les Îles Vierges britanniques ont été ajoutés sur la liste "en raison de leurs carences dans l'échange de renseignements avec la France", ont annoncé mardi les ministères de l'Économie et des finances et de l'Action et des comptes publics dans un communiqué (Photo archives www.ipreunion.com)

