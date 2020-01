"Quels produits souhaiteriez voir intégrés dans le bouclier qualité prix (BQP) 2020 ?" C'est la question que pose la préfecture aux consommateurs de La Réunion. Cette consultation répond à "une demande de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) a exprimé le souhait d'une large consultation de la population Réunionnaise sur les produits à intégrer dans le BQP pour cette année" précise la préfecture. La population a jusqu'au mardi 4 février pour répondre an questionnaire disponible en ligne. C'est la première fois depuis la mise en place du bouclier qualité prix que le public est consulté pour la composition de la liste des produits (Photo rb/www.ipreunion.com)

Pour rappel, "le bouclier qualité-prix est composé d’une liste de produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien vendus à prix réduit dans toutes les grandes surfaces de l’île de plus de 950m2" souligne la préfecture. En 2019, il comportait 109 produits. Cette liste est actualisée chaque année dans le cadre d’une négociation avec tous les acteurs de la grande distribution : enseignes, fournisseurs locaux, importateurs, acteurs du fret, transitaires, etc.

Le questionnaire proposé au public comporte la liste des 250 produits les plus vendus dans les grandes surfaces avec la possibilité pour chacun d’entre eux de dire si vous souhaitez ou non qu’il soit intégré dans le BQP 2020. "Par l’intermédiaire de ce questionnaire, vous avez la possibilité de donner votre avis sur tous les produits inclus dans cette liste ou bien sur une partie d’entre eux seulement" termine la préfecture.

La consultation est réalisée par l’institut IPSOS. Le questionnaire est disponible à l’adresse suivante : https://eu5se.voxco.com/SE/17/Prefecture/

