"En 2017, la plupart des équipements électroménagers les plus courants sont aussi répandus dans les DOM historiques (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion) qu'en métropole. Ce n'est cependant pas le cas pour le lave-vaisselle ou encore l'aspirateur" indiques l'Insee ce jeudi 30 janvier 2020. À l'inverse," les conditions climatiques spécifiques des territoires ultramarins expliquent que les ménages y soient plus souvent dotés d'un congélateur ou d'un climatiseur. Les équipements numériques sont largement présents, surtout le téléphone portable, aussi fréquent qu'en métropole" ajoute l'institut de la statistique. "La hiérarchie des taux d'équipement à Mayotte est voisine de celle des autres territoires, mais avec un niveau inférieur quel que soit l'équipement considéré" analyse l'Insee dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo rb/www.ipreunion.com)

Des équipements usuels largement répandus

Disposer d’un certain nombre de biens durables, notamment électroménagers, est devenu la norme. Ainsi, la grande majorité des ménages sont aujourd’hui équipés d’un réfrigérateur, d’une plaque de cuisson ou d’une cuisinière, d’un téléviseur et d’un lave-linge. Les ménages vivant aux Antilles et à La Réunion sont autant dotés de ces biens courants que les ménages résidant en France métropolitaine ; c’est moins le cas à Mayotte où subsistent encore des écarts importants

Moins de vélo et de lave-vaisselle

D’autres équipements en revanche, tels appareil photo, vélo ou aspirateur, sont moins répandus qu’en métropole. En outre, en 2017, moins d’un ménage sur cinq dans les DOM historiques disposent d’un lave-vaisselle, et seulement 2 % à Mayotte, contre 58 % des ménages de métropole. Disposer de cet équipement, dont la présence croît avec le revenu du ménage, est plus rare dans les DOM qu’en métropole y compris pour les plus aisés. Le revenu joue aussi pour la possession d’une voiture, mais seuls les ménages modestes sont moins équipés qu’en métropole.

En moyenne, l’écart entre la métropole et les DOM est de plus de 10 points. En 2017, sept ménages sur dix ont une voiture en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, six ménages sur dix en Guyane et seulement trois sur dix à Mayotte, contre huit ménages métropolitains sur dix. Posséder deux voitures ou plus est encore moins fréquent dans les DOM, y compris pour les couples avec enfants : à peine plus d’un ménage sur deux est dans ce cas aux Antilles et à La Réunion, quatre sur dix en Guyane, un sur dix à Mayotte, contre deux sur trois en métropole.

Des équipements plus spécifiques liés au climat

Les conditions climatiques propres aux DOM expliquent en partie certaines particularités en matière d’équipement : les deux tiers des ménages possèdent ainsi un congélateur indépendant et même les trois quarts à Mayotte, contre la moitié des ménages métropolitains ; cet équipement permet notamment de faire face aux intempéries en stockant des

denrées alimentaires. En outre, un tiers des logements des ménages domiens hors Mayotte sont équipés d’un climatiseur ou d’un déshumidificateur et un sur cinq à Mayotte, contre un sur dix en métropole. Ce dernier équipement progresse plus fortement dans les DOM qu’en métropole, notamment en Guadeloupe et en Guyane où quasiment la moitié des ménages en sont équipé

Le téléphone portable incontournable

En 2017, au moins 90 % des ménages possèdent au moins un téléphone portable, y compris à Mayotte, soit presque autant que les ménages métropolitains (93 %). Internet continue de se déployer mais demeure moins accessible aux ménages domiens qu’aux ménages métropolitains. L’équipement en tablettes tactiles progresse également nettement. Marginales en 2011 en métropole comme dans les DOM, ces tablettes concernent en 2017 trois ménages sur dix dans les DOM historiques, seulement un sur six à Mayotte, contre quatre ménages sur dix en métropole. En revanche, les ménages les plus âgés sont nettement moins équipés et de façon plus prononcée dans les DOM qu’en métropole