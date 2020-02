Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Le partenariat stratégique entre Air Austral et Air Madagascar bat-il vraiment de l'aile ? Le média local Midi Madagascar parle d'une aventure malgache qui touche à sa fin pour Air Austral et d'un accord voué à l'échec. Contactée, la compagnie française nous explique que des discussions sont en cours, menant probablement à la renégociation du partenariat entre les trois parties : les deux compagnies aériennes et l'Etat malgache, principal actionnaire d'Air Madagascar. Des engagements n'ont pas été respectés, menant à des discussions en vue d'un nouvel accord. Si la suite des négociations se déroulent sans encombre, un nouvel accord pourrait donc être signé dans les semaines à venir.

