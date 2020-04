Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 23 heures

"En mars 2020, les prix à la consommation reculent de 0,5 % à La Réunion" indique l'Insee ce mercredi 22 avril 2020. Cette baisse est portée par le net recul des prix des produits pétroliers. Les prix des produits manufacturés et des services baissent aussi légèrement. Cela est particuièrement le cas dans "l'habillement (fin des soldes) et les assurances et frais de notaire coûtent moins cher" précise l'institut de la statistique

