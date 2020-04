Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 26 minutes

Une partie de salariés de six Jumbo Score de La Réunion a débrayé ce jeudi matin 30 avril 2020 pour protester "contre les promesses non tenues de la direction en matière de versement de prime". Selon ces personnels qui ont débrayé spontanément sans appel de leurs syndicats, mais avec leur soutien, "nous réclamons à la direction e versement d'une prime de 1.000 euros. ous ne l'avons pas obtenu. Les primes vont de 650 à 300 euros" protestent les personnels qui travaillent tous les jours depuis le début du confinement. Ils n'excluent pas de durcir leur mouvement s'ils n'obtiennent pas gain de cause. La direction des Jumbo Score n'a pas encore réagi à ce mouvement d'humeur (Photo d'illustration)

