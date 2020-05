Voici les réactions à La Réunion à la suite de la décision de l'Autorité de la concurrence d'autoriser le rachat de Vindémia par le groupe Hayot. (Photo rb/www.ipreunion.com)

• Ericka Bareigts, députée

Je prends acte de la décision de l'Autorité de la concurrence d'autoriser la vente du groupe Vindémia au groupe GBH. C’est une mauvaise nouvelle pour La Réunion. Une

fois de plus, notre territoire perd le contrôle sur la destinée de son économie. C’est un échec de plus pour la stratégie économique régionale. Car au-delà de la maîtrise des décisions dans le secteur de la grande distribution, c’est d’année en année le recul de l’actionnariat majoritaire réunionnais dans la majeure partie des grands secteurs économiques. Comme beaucoup d’autres secteurs, les décisions ne se prendront plus à La Réunion mais entre Paris et Saint-Etienne.

Chacun le sait, cette option n’a jamais été la mienne. J’ai toujours été convaincue que nous pouvions mobiliser nos talents, nos compétences, nos ressources financières pour investir et décider de notre avenir. C’est le sens du travail que je continuerai à mener avec le tissu économique local, les associations de consommateurs, les citoyens pour que le secteur concurrentiel à La Réunion ne s’affaiblisse pas.

• Jean Hugues Ratenon, député

Le rachat de vindémia par GBH, validé par l’Autorité de la concurrence, n’est que l’expression claire et nette qu’entre les gros il y a toujours un moyen de s’arranger. Par la même occasion, c’est la démonstration que le système peut perdurer dans le temps au détriment du Peuple, des consommateurs.

Indéniablement, ce bizness entrainera par la suite une situation de monopole dans le domaine de la grande distribution et renforce dès à présent le monopole économique ; en plus que le groupe GBH est en position dominante dans d’autres secteurs.

Aucune société normalement constituée ne peut accepter cela. J’ai envie de dire : bas les masques.

Les propos de Madame Ladoucette, directrice de l’ARS, qui remercie publiquement le groupe Hayot d’avoir offert des masques dans cette crise du coronavirus, alors qu’elle a un devoir de réserve comme tous les fonctionnaires, ne pouvait laisser aucun doute sur cet accord.

La population Réunionnaise paie très chère ce don de masque. Je regrette que certains élus aient préféré jouer le jeu de leur carrière personnelle à l’encontre des intérêts de la population.

• David Lorion, député

L’Autorité de la concurrence, instance administrative indépendante, vient d’autoriser le rachat de VINDEMIA par GBH et on ne peut que prendre acte de sa décision. Alors qu’il s’agit de la plus grosse opération de fusion-acquisition en outre-mer, il convient de prendre des garanties pour imposer une situation concurrentielle dans les grandes surfaces alimentaires à La Réunion. Afin de valider le rachat, l’Autorité a donc demandé de céder plus de magasins que prévu initialement. Ainsi, sept établissements (4 hypermarchés, 2 supermarchés et un magasin de produits culturels) devront dès lors être revendus à deux repreneurs réunionnais.



Il faudra aussi que la production locale représente entre 25 à 35% de l'ensemble des achats, condition importante que j’avais suggérée dans ma proposition de loi du 6 novembre 2019 relative au développement et à la mise en valeur de la production locale dans les collectivités ultramarines. Nous devons être capables de faire respecter ces obligations liées à l'autorisation de rachat. D’autre part, le groupe HAYOT s’était engagé moralement à baisser de 5% ses prix en raison des effets bénéfiques liés à la concurrence et de maintenir tous les emplois et les salaires dans ses établissements.



Chacun aura à mesurer combien il est important d'être respectueux des engagements pris et de défendre les productions et les entreprises locales dans des économies ouvertes.

• François Caillé, Groupe Caillé

Cette décision est regrettable car elle va à l’encontre des intérêts de l’économie réunionnaise et des promesses faites par le Gouvernement en

matière de contrôle des monopoles. Je suis surpris de cette décision, notamment au regard des analyses et rendus des experts économiques mandatés dans ce dossier.

• Joël Dalleau, secrétaire général de la CFDT commerce et services

Pour nous, c’est une décision que nous attendions depuis très longtemps, notamment par rapport aux salariés qui étaient dans l'attente. Les conditions fixées par la haute autorité sont satisfaisantes. Syndicalement, c’est un soulagement. Je ne vais pas dire que le plus dur est à venir, mais quand on voit les pétitions qui commencent à circuler, les interventions des politiques, on se dit qu’ils ne vont pas lâcher prise. On est serein mais jusqu'au dernier moment, les opposants vont tout faire pour que le gouvernement et le ministre de tutelle Bruno Le Maire se saisissent de l’affaire.

• Erick Chavriacouty, secrétaire général de l’UNSA

Ca pose une véritable question par rapport à la concurrence dans notre département. Le gouvernement avait énoncé un certains nombre d’intentions pour sauvegarder cette concurrence, mais on se rend compte que dire c’est facile et faire c’est un plus compliqué. Malgré les engagements des différents gouvernements, il est très difficile de faire face au libre commerce.

Si on replace dans le contexte de confinement, ce que nous espérons dans le département, c’est qu’on donne leur chance aux filières courtes qui ont apporté des solutions sur le territoire. C’est peut-être comme ça qu’on va trouver une solution entre grande distribution et production locale.

• Jean-Yves Hoareau, président de l'union régionale CFTC

Le problème de cette histoire est celui de la concurrence entre les personnes, les entreprises capables de se partager le marché du commerce à La Réunion. Sur le fond, les conditions posées étaient qu’il n’y ait pas de plan social et de garder les avantages acquis. À partir de là il faudra suivre la situation pour voir si les choses sont respectées. Pour l’instant, on attend la suite.

• Eric Marguerite, secrétaire général de FO Réunion Chez Force Ouvrière, on n’a pas été opposé au rachat de Vindémia. Ce qui nous intéresse, c’est la situation des salariés, la priorité c’est la préservation des emplois. Si Hayot donne des gages pour préserver les emplois, il n’y a pas de soucis. Tout ce qu’on peut sortir de la stratégie en matière commerciale, il y a d’autres plus qualifiés pour en parler. • Bernard Picardo, président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat On a eu l’occasion de s’exprimer sur le sujet en disant qu’il fallait faire très attention à ce que la position très dominante sur le marché ne desserve pas la population. Même nos entreprises sont amenées à acheter de la matière première à ce groupe-là, donc la position dominante est un vrai danger. L’autorité de la concurrence a décidé de donner son autorisation sous conditions, il faudra voir si elle sont respectées. Même si on a des bonnes intentions au début, une position dominante peut, avec le temps, mener à des dérapages, ce qui ne serait pas bien pour une une économie insulaire fragile comme la nôtre. • Pascal Thiaw-Kine, président de l'enseigne E. Leclerc Réunion Je considère cette décision préjudiciable et prise précipitamment dans un contexte qui aurait mérité un examen approfondi. Elle n'est, à mon sens, pas en congruence avec les engagements pris par le gouvernement en matière de contrôle des concentrations. Les différentes crises économiques et sociales, notamment aux Antilles et à la Réunion, ont mis en lumière les attentes des consommateurs.

Or, par cette décision, l'intérêt des consommateurs n'apparaît pas considéré. C'est aujourd'hui de nouveau le même schéma que celui qui s'est largement développé aux Antilles qui se répète avec l'absence d'une concurrence plurielle au détriment des consommateurs et du tissu économique du territoire. Nous avions exprimé une solution alternative pour une distribution autrement avec des engagements inédits tant pour les citoyens, pour les consommateurs, que pour la production locale. C'est une nouvelle ère économique qui s'annonce à la Réunion et chacun devra assumer les conséquences de la décision prise sur le territoire.

