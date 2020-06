Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

"L'Institut national de la statistique et des études économiques réalise, entre juin et décembre 2020, l'enquête sectorielle annuelle (Esa) auprès des entreprises des secteurs économiques marchands : industries manufacturières, agro-alimentaires, de la construction, du transport, du commerce et des services" indique l'Insee ce mardi 9 juin 2020. Les questionnaires ont été adressés aux 6 000 entreprises de La Réunion concernées cette année par voie postale avec possibilité de répondre par internet à l'aide d'un code confidentiel. Il s'agit "d'évaluer la situation de chaque secteur d'activité" explique l'institut de la statistique dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo rb/www.ipreunion.com)

"L'Institut national de la statistique et des études économiques réalise, entre juin et décembre 2020, l'enquête sectorielle annuelle (Esa) auprès des entreprises des secteurs économiques marchands : industries manufacturières, agro-alimentaires, de la construction, du transport, du commerce et des services" indique l'Insee ce mardi 9 juin 2020. Les questionnaires ont été adressés aux 6 000 entreprises de La Réunion concernées cette année par voie postale avec possibilité de répondre par internet à l'aide d'un code confidentiel. Il s'agit "d'évaluer la situation de chaque secteur d'activité" explique l'institut de la statistique dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo rb/www.ipreunion.com)