Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Comme beaucoup d'autres secteurs, la filière touristique locale a très sévèrement été impactée par les conséquences du Covid-19 et du confinement. Fermeture des établissements et des structures, quatorzaine, puis septaine, obligatoires jusqu'au 1er juillet 2020, nécessité de respecter les nouvelles normes de sécurité sanitaire, autant de contraintes qui mettent à mal un secteur qui emploie 11 500 personnes. Face à cette situation, ils ont décidé de réagir en manifestant ce mercredi 17 juin 2020 devant le tribunal de commerce afin de demander la levée immédiate de la septaine et un plan de relance de la filière. Ils préparent en parallèle leur plan de bataille et de reconquête de l'activité en se rappelant qu'une clientèle consommatrice d'activités touristiques se trouve tout juste à proximité... le Réunionnais (Photo rb/www.ipreunion.com)

