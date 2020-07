Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

"Au deuxième trimestre 2020, à La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 140 020. Ce nombre augmente de 5,6 % sur le trimestre (soit +7 370 personnes) et de 1,1 % sur un an" indique la direction du travail et de l'emploi ce lundi 27 juillet 2020. En France (y compris Drom), ce nombre augmente de 23,2 % ce trimestre (+21,2 % sur un an). Les pertes d'activités des entreprises en raison du confinement sont l'une des principales raisons des ces mauvais chiffres (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

