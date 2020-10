L'Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail de la Réunion (Aract) vient de lancer son concours de nouvelles avec pour thème le monde du travai. Objectif : alimenter le dialogue au sein des entreprises alors secouées depuis le début de la crise sanitaire provoquée par la Covid en mars dernier. (Photo AFP)

Télétravail, masques, gestes barrières, la Covid-19 a bouleversé le monde du travail que ce soit sur le plan économique que social. L'occasion pour l'Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail de la Réunion (Aract) Réunion de lancer un concours de nouvelles autour du monde du travail. L'association se donne pour but de " valoriser la qualité de vie au travail sous toutes ses formes", écrit-t-elle dans un communiqué.

L'occasion pour Aract de provoquer le dialogue dans le monde de l'entreprise et des institutions. Les trois premières nouvelles seront récompensées par un prix (bons d’achat de 200, 100 et 50 euros à la librairie Gérard, à Saint-Denis). Cependant, l'association assure que toutes les nouvelles seront mises en ligne sur internet.

Nous reproduisons les modalités et informations du concours ci-dessous :

Thème : les composantes de la Qualité de vie au travail, telles l’organisation du travail, la santé au travail, les relations de travail, l’encadrement/style de management, l’égalité hommes/femmes, etc.

Ouvert à tous : lycéens, étudiants, salariés des secteurs public, privé, demandeurs d’emploi, retraités…

Format : 8 000 signes, espaces compris, maximum.

Envoi : par fichier traitement de texte à contact-aract-reunion@anact.fr ou par la poste à l’adresse de l’Aract Réunion indiquée ci-dessous. Les participants doivent envoyer leur texte avant le 1er décembre.

