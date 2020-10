"Le Groupe Cirano (Réunion/Mayotte/Maurice) et le Groupe RCI (Antilles/Guyane) s'associent pour lancer la première régie digitale de l'Outremer. Cette joint-venture regroupera l'offre déjà disponible à La Réunion avec la régie publicitaire Adrun créée en 2013, qui devient donc AdWeb Outremer La Réunion, et la nouvelle offre publicitaire digitale du Groupe RCI qui devient AdWeb Outremer Antilles/Guyane écrit le Groupe Cirano dans un communiqué que nous pub lions ci-dessous :

"Cette offre est constituée des sites parmi les plus consultés des DOM, comme entre autres LaPub.re, Zinfos974, RandoPitons, FreeDom, ImazPress, Ciné974 pour la Réunion, et RCI, Madiana, D’arbaud, Deal des Iles pour les Antilles… avec un total de près de 100 millions de pages vues par mois.

Ce regroupement est dicté par la nécessité d’avoir une taille critique permettant d’offrir une alternative aux géants du Web, et par la volonté de soutenir le développement de l’écosystème digital de nos territoires ultramarins.

L’union fait la force

Ce partenariat historique est l’aboutissement d’une réflexion profonde autour d’une question majeure : comment concurrencer les géants du Web et redonner de la valeur aux acteurs digitaux de l’Outremer ?

Le projet d’AdWeb Outremer est clairement annoncé. L’idée est bien de faire bloc pour soutenir le développement de l’écosystème digital des territoires ultramarins, en proposant une alternative éditoriale et publicitaire premium.

Un modèle sur mesure pour les annonceurs en Outremer

Pour réussir ce projet ambitieux, AdWeb Outremer se positionne comme une vraie régie conseil en digital. Cet ADN bien marqué permet de percevoir immédiatement la valeur ajoutée de l’approche commerciale, autant pour les annonceurs du marché que pour les éditeurs des sites internet locaux.

Les équipes d’AdWeb Outremer proposeront ainsi une offre premium locale sur-mesure au travers d’un accompagnement personnalisé et privilégié pour chaque client de la régie.

Valoriser l’humain et le local, c’est le fer de lance de ce partenariat qui rayonnera dans la Caraïbes et l’Océan Indien. "Dans un contexte développement accéléré de la consommation des supports digitaux, il est impératif de penser un modèle économique innovant et pérenne pour garantir l’avenir de nos médias et continuer à proposer aux utilisateurs ultramarins des contenus de qualité"

• Contacts

AdWeb Outremer Antilles-Guyane – Caroline Legagneur – c.legagneur@adweb-outremer.com

AdWeb Outremer La Réunion – Alix Labayle – a.labayle@adweb-outremer.re