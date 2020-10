De nombreux jeunes Réunionnais en recherche d'un emploi se sont rendu au salon de l'emploi, ce jeudi 29 octobre 2020 au Parc des expositions à Saint-Denis. "Soulagés que La Réunion ne soit pas concernée par un reconfinement pour le moment", mais "inquiets" des annonces prévues par le Premier ministre, Jean Castex, à 21h30 sur "l'adaptation" du cas réunionnais, ils profitent de ce temps de répit donné à l'île pour tenter de trouver un travail. 25% de la population réunionnaise est actuellement sans emploi (Photo rb/ www.ipreunion.com)

Il l'aurait "vécu comme un coup de poignard", confie avec un large sourire Erwouan, 19 ans. En quête d'un stage dans la communication au salon de l'emploi au Parc des expositions, où plus de 100 recruteurs sont venus rencontrer de potentiels collègues pour ces journées du 29 et 30 octobre, le jeune homme raconte avoir poussé un cri de joie lorsqu'il a appris que l'île échappait au confinement. "Déjà qu'après le bac ce n'était pas simple", se souvient-t-il un peu amer. Jusqu'au bout, il avait cru que La Réunion se confinerait, comme le reste de la Métropole, et que s'envoleraient ses perspectives professionnelles pour les semaines à venir.

- "Continuer à vivre -

Il n'est pas le seul soulagé "qu'on lui laisse une chance" pour prouver ses qualités auprès des recruteurs. "On va pouvoir continuer à vivre et anticiper la recherche d'emploi", confirme Mélusine, 22 ans, en quête d'un poste dans le secteur du tertiaire.

La jeune fille est soulagée que le Salon de l'Emploi puisse avoir sans encombre en cette période de crise sanitaire. Elle ne se voyait pas "lancer des bouteilles à la mer sans grand espoir" en cas d'annulation. Et dans l'hypothèse d'une réponse positive, "affronter le recruteur lors d'un entretien stressant entre quatre murs". Un stress qu'elle peut laisser de côté au Salon entre les stands de cuisine, qui sentent bon le cari, et la compagnie d'une amie venue lui donner du courage. "C'est ma wing-man" (ma "copilote"), glisse-t-elle complice.

- 25% de la population active sans emploi -

L'année dernière, plus de 10.000 candidats avaient répondu présents aux 1.000 offres d'emploi. Plus de 300 contrats avaient été signés.

Un événement bien accueilli alors qu'on compte 25% de la population active sans emploi et souhaitant travailler, d'après les derniers chiffres délivrés par l'Insee. Avec la crise sanitaire, c'est le secteur du tourisme qui était particulièrement touché avec une baisse de 84% sur le deuxième trimestre.

Le Salon de l'emploi a été organisé avec le concours de la Chambre de commerce, GBH, Pôle Emploi et le JIR.

