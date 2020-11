La Préfecture de La Réunion lance cinq appels à projet autour de l'énergie renouvelable, de la numérisation ou encore de la transition agro-écologique. Objectif : redynamiser l'économie de l'île dans un contexte sanitaire tendu qui frappe de plein fouet les entreprises locales. Nous publions son communiqué dans son intégralité. (Photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Dès le début de la crise du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a mis en place des mesures inédites de soutien aux entreprises et aux salariés. Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française, un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d’euros est déployé autour des trois volets : l’économie, l’écologie et la cohésion sociale.

Les porteurs de projet réunionnais sont invités à répondre à ces appels à projet.

1-Développer une fillière d'hydrogène vert

La production d’énergie renouvelable est un facteur clé de la transition énergétique. L’hydrogène vert, produit à partir d’électricité éolienne ou solaire, est un levier pour accélérer cette transition. Il peut être utilisé dans de nombreux secteurs qui pourraient ainsi être " décarbonnés " (mobilité, usages industriels tels que la production d’engrais, industries de la chimie…). Outre un enjeu économique (le développement d’une filière et la création d’emploi), son développement répond également à des enjeux de souveraineté énergétique et technologique.

Dans ce cadre deux appels à projet sont lancés.



Appel à projet " briques technologiques et démonstrateurs " destiné aux entreprises

Cet appel à projet est financé par le PIA (Programme d’Investissements d’Avenir) et est opéré par l’ADEME. Il a pour objectif le développement ou l’amélioration des composants et systèmes liés à la production et au transport d’hydrogène et à ses usages (transport, fourniture d’énergie) ou le développement de nouveaux véhicules (transport routier de marchandise et transport ferroviaire notamment). Tous les projets permettant à la filière de se structurer et de développer de nouvelles solutions pourront être soutenus.

Public cible:

Les entreprises pour des projets individuels ou menés en partenariat avec d’autres entreprises ou des acteurs de la recherche.

Projets :

L’appel vise les projets d’innovation d’un montant minimum de 2 à 5M€

Ex : projets d’électrolyse centralisée pour les industriels consommateurs d’énergie

Date limite :

3 décembre 2022

Dépôt du dossier :

https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176

Contacts :

Jean-Michel Bordage, délégué régional de l’ADEME

ademe.reunion@ademe.fr

Appel à projet " écosystèmes territoriaux hydrogène "

Cet appel à projet a pour objectif le soutien de projets visant à la production et à la distribution d’hydrogène vert pour des usages industriels ou en matière de mobilité notamment de marchandises. Il vise à la création de partenariats entre collectivités et industriels pour la mise en œuvre d’écosystèmes.

Public cible:

Les entreprises et les collectivités locales souhaitant s’investir dans la production et la distribution d’hydrogène, dans les usages industriels et de mobilité.

Projets :

ex : développement de l’usage de l’hydrogène dans le domaine des transports

Date limite :

17 décembre 2020 ; 16 mars 2021 ; 14 septembre 2021

Dépôt du dossier :

https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165

Contacts :

Jean-Michel Bordage, délégué régional de l’ADEME

ademe.reunion@ademe.fr

2-Numérisation des TPE, PME, ETI

La compétitivité des entreprises passe notamment par la transition numérique (communication, modes de distribution). Un plan de transformation numérique de l’industrie a été lancé en 2018. Il comportait une aide au conseil cofinancée avec les Régions et une aide fiscale à l’investissement. Dans le cadre du plan de relance, cette aide fiscale est transformée en subvention à l’investissement et est élargie aux ETI.

Un appel à projet " industrie du futur "

Public cible:

Les PME, ETI réalisant un investissement dans un bien relevant des catégories suivantes :

– équipements robotiques et cobotiques

– équipements de fabrication additive

– logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance

– machines intégrées destinées au calcul intensif

– machines de production à commande programmable ou numérique

– équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, fabrication, transformation

– logiciels pu équipements dont l’usage recourt en tout ou partie à de l’intelligence artificielle et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ainsi que pour toutes opérations de maintenance et d’optimisation de la production.

Projets :

Ex : investissements dans des outils de robotisation

Date limite :

31 décembre 2020 et avant le 15 décembre 2020 pour les entreprises éligibles à l’aide du régime temporaire covid

Dépôt du dossier :

La demande de subvention se fait avant toute commande, signature de devis sur le site de l’Agence de services et de paiement (ASP)

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur

Une fois le formulaire renseigné en ligne, imprimé et signé, il est adressé à l’ASP par voie postale avec les pièces justificatives.

Agences de services et de paiement

Direction régionale Normandie

Industrie du futur

8-10 rue Bailey

CS 25273

14052 Caen-cedex 4

Afin d’assurer l’accompagnement des porteurs de projet pour cet appel à projets, outre le contact ASP, les services de l’État (Préfecture de La Réunion – Secrétariat général pour les affaires régionales et la DIECCTE) sont à votre disposition.

Contacts :

industriedufutur@asp-public.fr

reunion-relance@reunion.pref.gouv.fr

3-Accélerer la transition agro-écologique au service d'une alimentation saine, sure, durable, locale et de qualité pour tous

Dans le cadre du plan de relance, le Fonds Avenir Bio est renforcé. Ce fonds a pour objet le développement des filières biologiques (développement de l’offre de produits, optimisation des circuits logistiques...)

https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2020/10/Texte_AAP22.pdf

Appel à projet n°22 du Fonds Avenir Bio

Public cible:

Sociétés, coopératives, associations, groupements d’opérateurs

Projets :

Ex : construction d’une zone logistique

Date limite :

Avant le 12 janvier 2021

Dépôt du dossier :

La demande de subvention s’effectue sur le site de l’Agence Bio :

https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/espace-candidature-fond-avenir-bio/

Afin d’assurer l’accompagnement des porteurs de projet pour cet appel à projets, la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est à votre disposition (DAAF).

Contact :

daaf974@agriculture.gouv.fr

4- Soutien à l'activité et à la digitalisation des petites entreprises, notamment les commerces de proximité dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

La crise touche en particulier les TPE et PME, et a accentué le besoin de numériserisation pour favoriser la montée en gamme et la compétitivité. Le plan de relance prévoit un programme ambitieux pour les accompagner dans leur transition numérique avec des dispositifs adaptés à leurs besoins.

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/commerce-et-artisanat/actualites/aap_soutien_numerisation_commerce_proximite.pdf



Appel à projet : renforcer la numérisation des commerçants et artisans

Public ciblé :

Opérateurs prêts à proposer aux artisans, commerçants et restaurateurs des solutions numériques, gratuites ou à tarifs préférentiels, répondant à l’un des besoins de numérisation figurant dans l’appel à projet.

Projets :

Exemple : Développer un site marchand, proposer un paiement en ligne, proposer un service de logistique et/ou de livraison, être référencé sur une place de marché locale, disposer de solution de communication.

Date limite :

Du 02/11/2020 au 13/11/2020

Dépôt du dossier :

Les dossiers sont à envoyer par voie électronique à l’adresse suivante :

covid-numerisation-tpe.dge@finances.gouv.fr