La mairie de Saint-André a lancé un appel à candidature pour trouver son prochain chargé de mission en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Retrouvez ci-dessous les informations et conditions propres à ce recrutement (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Intitulé du poste : chargé de mission Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Cadre d’emploi : attaché/catégorie A / filière administrative

Service : DRH

Rattachement hiérarchique : directeur des RH

Lieu de travail : Saint-André

Temps de travail : 35h/ semaine Poste à pourvoir le14/12/2020

Missions : Le chargé de mission élabore des scénarios prospectifs et propose des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques et réalise au préalable un diagnostic sur les ressources humaines de la collectivité (état des effectifs, management et modes d’organisation).

Activités :

- gérer les emplois et développement des compétences

- mettre en place une gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC)

- analyser le fonctionnement des services et produire un référentiel de moyens humains par service

- définir, piloter et mettre en œuvre la politique de recrutement et de mobilité interne ;-Être garant de la procédure de recrutement et de l’adéquation entre le besoin de la collectivité et les ressources

- organiser les maintiens et les transferts de compétences ;-Conduire des entretiens de recrutement stratégiques

- définir les orientations du plan de formation

- définir et piloter le dispositif d’évaluation et de formation des évaluateurs ;

Connaissances techniques requises

Concepts fondamentaux de la GPEEC :

- postes, principes de fonctionnement des emplois, métiers et compétences, administrations et établissements publics

- dispositifs d’accompagnement des agents, environnement économique et social de la sociologie des organisations collectivité et des compétences (pyramides des âges, travail collaboratif

- mode projet référentiels métiers, statistiques etc, méthodes et techniques de l’audit

Dépôt de candidature

Les candidatures (lettre de motivation, CV et copies des diplômes) doivent être adressées par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Saint-André - DHH - Place du 2 décembre BP 505 97440 Saint-André ou par mail à : bland.marianne@saint-andre.re au plus tard le 23/11/2020