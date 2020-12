Le tourisme durable est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Le Fonds Tourisme Durable, mis en place dans le cadre de France Relance et porté par l'Agence de la transition écologique, a pour objectif de soutenir via des aides financières, des opérateurs du tourisme dans leur démarche vers un tourisme durable. Il concerne principalement deux types d'activité : la restauration et les hébergements touristiques. Nous publions ici le communiqué de l'agence de la transition écologique (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Le fonds tourisme durable consiste à accompagner des restaurants et des hébergements touristiques vers une résilience économique grâce à un positionnement centré sur la transition écologique. Il accompagnera des projets tournés vers des modèles d’affaires plus robustes face aux enjeux du changement climatique et de crises environnementales, et en phase avec les aspirations de notre temps. ll vise également à donner les moyens aux restaurants et hébergements touristiques de s’engager dans la transition écologique. Les entreprises engagées dans la démarche et bénéficiaires du fonds pourront être accompagnées dans leur transition et aidées à l’investissement.

- Le rôle de l’ADEME

L'agence de la transition écologique (Ademe) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable et ce, afin d’accompagner la transition énergétique et écologique en France. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence intervient pour accompagner les acteurs du tourisme dans leur transition vers le tourisme durable. L’Ademe sensibilise et informe sur l’impact du tourisme sur le changement climatique, sur la pression sur les écosystèmes et sur l’utilisation des ressources mais également des impacts du changement climatique sur le secteur du tourisme. Elle finance des acteurs du tourisme dans le cadre d’appels à projet pour les accompagner à la transition écologique. L’Ademe intervient ici comme un des opérateurs de l’Etat pour le plan de relance, France Relance.

- Objectifs de cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)

L’objectif de cet Appel à Manifestations d’Intérêt (AMI) est d’identifier les organisations qui seront partenaires de l’Ademe pour le déploiement du Fonds Tourisme Durable sur les territoires, aux échelles nationale, régionale ou infra-régionale.

Les organisations candidatant à l’AMI porteront un programme qui s’inscrit dans les objectifs poursuivis du Fonds Tourisme Durable. Si leur programme est retenu et qu’elles en font la demande, elles pourront bénéficier d’une subvention de l’Ademe pour les aider à conduire ce programme. Les organisations partenaires seront le relais local de l’opération.

Elles pourront notamment :

- Identifier, mobiliser, sur le territoire et/ou le domaine de compétence de l’organisation, au moins 20 structures touristiques (restaurants commerciaux et/ou hébergements touristiques) respectant les conditions d’éligibilité du Fonds Tourisme durable

- Déployer des moyens de support technique éligibles à une aide via le Fonds Tourisme Durable (réalisation par le partenaire ou en sous-traitance), pour accompagner les structures touristiques

- Assister les structures touristiques éligibles à une aide du Fonds Tourisme Durable pour la complétion de leur dossier sur la plateforme https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/

- Accompagner les restaurants et hébergements touristiques dans leurs démarches de tourisme durable, pendant l’ensemble du programme.

- Animer les structures touristiques engagées, en mettant en place une dynamique collective entre ces structures touristiques : partage d’expérience entre pairs, interventions externes, etc.

- S’appuyer sur les outils et actions de communication, d’animation et de formation mis à disposition par l’Ademe sur le Fonds Tourisme Durable.

- Si elles bénéficient d’une subvention de l’Ademe, tenir l’Ademe périodiquement informée de l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme d’action au travers des outils de reporting fournis par l’Ademe et lui faire part des difficultés éventuellement rencontrées ;

s’impliquer dans les instances d’animation des partenaires et relais qui seront mises en place par l’Ademe au niveau régional et/ou national.

- Calendrier

Compte tenu du contexte, il est attendu une très forte réactivité et mobilisation des organisations partenaires. L’objectif du Fonds Tourisme Durable est de réaliser les diagnostics et d’élaborer les plans d’actions à partir du mois de mars 2021, afin de notifier les premiers contrats

d’accompagnement au plus tard au 2ème trimestre 2021. Pour être alignés avec ce calendrier, les programmes seront mis en œuvre dès le 1er trimestre 2021.



Un volet "slow tourisme" est également intégré à ce fonds et fera l’objet d’un appel à projets distinct.

