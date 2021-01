La nouvelle était connue depuis plusieurs mois mais c'est officiellement depuis ce 1er janvier 2021 que le groupe Caillé a récupèré la carte Opel. Il l'avait vendu à la Sogecore suite la crise économique de 2009 qui avait e grope Caillé au bord du gouffre financier

"A l’époque Sogecore nous avait acheté cette marque et ce au juste prix et on avait apprécié. Cette fois-ci, alors que nous aurions pu attendre que le groupe PSA décide de nous l’attribuer pour rien, nous avons décidé de renvoyer l’ascenseur et de racheter cette carte" explique François Caillé.



En 2017, la marque opel en grande difficulté été reprise par le groupe PSA. Beaucoup de modèles ont disparu du catalogue et un travail de mutualisation des plate-formes techniques a permis à Opel de renouer avec les profits grâce à une gamme plus moderne et correspondant mieux à l’attente des clients. "Opel a fait un travail de détoxication, c’est à dire enlever tout ce qui était superflu pour ne garder que l’essentiel, souligne Emily Dubard, responsable du marketing opérationnel de la marque chez JCA. On a un positionnement de German Challenger… Une qualité allemande, des modèles accessibles et de l’innovation".

la marque Opel est venue se greffer sur les concessions JCA de Saint-Denis et de Saint-Pierre et plus de deux millions d’euros ont été investis pour des locaux qui - une première en France - portent les nouvelles normes et couleurs de la marque. La concession de Saint-Pierre, qui a nécessité de lourds travaux, sera livrée au mois d’avril, mais tout est prévu pour accueillir les clients dans les meilleures conditions. Une vingtaine de salariés ont été reprise à la Sogecore aussi bien sur le plan commercial qu’au niveau du service après-vente.

La marque compte vendre 600 véhicules cette année, soit le double de ce qui était fait par la Sogecore, avec comme fer de lance une Corsa - cousine de la Peugeot 208 - dont on dit le plus grand bien.

