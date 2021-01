Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

En décembre 2020, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % à La Réunion. Le rebond des tarifs de l'aérien en fin d'année après quatre mois de baisse s'accompagne de la hausse de prix des assurances et des locations de véhicule. "La hausse des prix des vêtements se poursuit. À l'inverse, les prix des produits alimentaires reculent, en particulier ceux des produits frais, ainsi que ceux des services récréatifs et culturels. Sur un an, les prix baissent de 1,0 % à La Réunion alors qu'ils sont stables en France hors Mayotte" note l'Insee dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo rb/www.ipreunion.com)

