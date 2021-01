Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 39 minutes

Les milieux économiques des outre-mer en général et de La Réunion en particulier s'inquiètent d'une possible réforme de l'octroi de mer qui pénaliserait la production locale. Depuis le début 2020, l'Etat et les Régions ultrapériphériques ont en effet engagé des discussions avec la Commission européenne concernant le renouvellement pour 7 ans du cadre communautaire de cette taxe frappant les produits importés. Cette taxation a pour but de protéger la production locale face aux marchandises importées. Ce renouvellement "devra faire l'objet d'une décision du conseil des ministres de l'Union européenne avant la fin juin et d'une transposition en droit national d'ici fin 2021" informe le ministère des outre-mer. Le ministre, dont nous publions le communiqué ci-dessous, affirme aussi que "les autorités françaises (sont) vigilantes au soutien à la production locale" (Photo rb/www.ipreunion.com)

Les milieux économiques des outre-mer en général et de La Réunion en particulier s'inquiètent d'une possible réforme de l'octroi de mer qui pénaliserait la production locale. Depuis le début 2020, l'Etat et les Régions ultrapériphériques ont en effet engagé des discussions avec la Commission européenne concernant le renouvellement pour 7 ans du cadre communautaire de cette taxe frappant les produits importés. Cette taxation a pour but de protéger la production locale face aux marchandises importées. Ce renouvellement "devra faire l'objet d'une décision du conseil des ministres de l'Union européenne avant la fin juin et d'une transposition en droit national d'ici fin 2021" informe le ministère des outre-mer. Le ministre, dont nous publions le communiqué ci-dessous, affirme aussi que "les autorités françaises (sont) vigilantes au soutien à la production locale" (Photo rb/www.ipreunion.com)