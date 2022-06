Banques en agence ou banques en ligne, le choix devient difficile. Pour celles et ceux qui hésitent ou qui ont franchi le pas, nous avons les différents tarifs des banques en ligne et des banques avec agences. A vous maintenant de faire votre choix (Photo rb/www.ipreunion.com)

Ces comparaisons ont été faites d’après le site du gouvernement " Les principaux tarifs bancaires ".

Parmi les banques sélectionnées dans notre comparatif, les banques réunionnaises en agence sont les suivantes : la Banque Française Commerciale Océan Indien(BFCOI) Réunion, la BNP Paribas Réunion, la BRED Réunion, le Crédit Agricole Réunion, la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse-Réunion-Mayotte, la Banque Postale DOM et Macif.

Les banques en ligne sont toutes celles disponibles sur le site du gouvernement : Allianz Banque, Anytime, AXA Bnauqe, BforBank, Boursorama Banque, Carrefour Banque, Easy Bourse, Fortuneo Banque, Groupama Banque, Hello Bank !, ING, L’Agence en ligne BNP Paribas, Ma French Bank, Monabanq, N26, Nickel, Oney, Orange Bank.

Cette comparaison s’appuie sur les critères suivants : abonnement des services de banque à distance - euro par an ; abonnement à un produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS - euro par an ; carte de paiement à débit immédiat - euro par an ; carte de paiement à débit différé - euro par an ; frais par retrait d'espèces à un distributeur automatique de billet (DAB) d’une autre banque - euros par retrait ; nombre de retraits d’espèces gratuits par mois à un DAB d’une autre banque - euro par retrait ; frais par virement SEPA occasionnel (en agence par virement) - euro par virement ; frais par virement SEPA occasionnel (par internet par virement) ; commission d’intervention (tarif à l’opération) ; frais de tenue de compte - euro par an.

• Abonnement des services de banque à distance (euro par an)

- banques avec agences : aucun frais n’est appliqué aux services de banque à distance. Seule la Bred Réunion est en modification et ne permet pas de comparer le tarif.

- banques en ligne : aucune ne facture de frais appliqué aux services de banque à distance. Seules les banques Oney, N26 et Easy Bourse n’ont pas communiqué de chiffres à ce sujet.

• Abonnement aux alertes sur la situation du compte par SMS (euro par an)

- banques avec agences : BNP Paribas et la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse- Réunion-Mayotte ces frais sont de 24 euros par an. La BFCOI, elle propose ce service à 18 euros par an. La BRED Réunion a 12,60 euros par an. Le Crédit Agricole et le Macif, facture ce service à 12 euros par an. La Banque Postale DOM n’a aucune valeur disponible sur ce tarif. (ND)

- banques en ligne : certaines n’appliquent aucun frais sur ce critère. En revanche, Allianz Banque, Anytime n’ont aucune valeur disponible (ND). D’autres banques en ligne comme AXA Banque, Easy Bourse, Ma French Bank ou Oney n’ont pas communiqué sur ce tarif (NC). Carrefour Banque est en modification et ne permet pas de comparer le tarif. Groupama Banque facture ce service à 13 euros par an et l’Agence en ligne BNP Paribas facture elle 24 euros par an.

• Carte de paiement à débit immédiat (euro par an)

- banques avec agences : la BFCOI Réunion et le Crédit Agricole proposent ce service à 40 euros par an ; la BNP Paribas Réunion à 46 euros par an ; à la Bred Réunion à 48 euros par an ; la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse- Réunion-Mayotte à 42 euros par an et la Banque Postale DOM : 43 euros par an ; contre 37 euros par an pour le Macif.

- banques en ligne : Groupama Banque facture 48 euros par an pour ce service, l’Agence en ligne BNP Paribas 44,50 euros par an, l’Allianz Banque à 39 euros par an, à Carrefour Banque à 15 euros par an. Beaucoup de banque en ligne ne facturent pas ce service ou sinon n’ont pas de données (ND) ou n’ont pas souhaité communiquer à ce propos (NC). Seul Hello Bank ! est en modification. Ce qui ne permet pas de communiquer sur ce tarif.

• Carte de paiement à débit différé (euro par an)

- banques avec agences: la BRED Réunion propose la carte de paiement à débit différé au prix de 48 euros par an. La BNP Paribas Réunion à 46 euros par an ; la Banque Postale DOM à 43 euros par an ; la BFCOI Réunion et la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse- Réunion-Mayotte à 42 euros par an. Le MACIF lui facture ce service à 41 euros par an contre 40 euros par an pour le Crédit Agricole Réunion.

- banques en ligne : Anytime et Nickel n’ont pas de données à ce sujet (ND). Easy Bourse, Ma French Bank, N26 et Oney n’ont pas souhaité communiquer à ce sujet (NC). Allianz Banque et Groupama Banque proposent ce service à 48 euros par an ; l’Agence en ligne BNP Paribas à 44,50 euros par an ; et Carrefour Banque à 15 euros par an. Hello Bank ! est actuellement en cours de modification ce qui ne permet pas de comparer avec le tarif précédent.

• Frais par retrait d'espèces à un distributeur automatique d’une autre banque (euro par retrait)

- banques avec agences : BFCOI, la Bred Réunion, le Crédit Agricole et la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse- Réunion-Mayotte facturent ce frais à 1€ par retrait ; BNP Paribas Réunion lui facture ce frais à 0,95 centimes d'euro par retrait et la Banque postale DOM à 0,85 centimes d'euro par retrait. Seul Macif ne facture par le retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque.

- banques en ligne : la plupart d'entre elles ne facture pas ce frais. Seuls Esay Bourse et Oney n’ont pas communiqué à ce sujet. N26 lui facture à 2 euros le retrait d’espèce dans une banque et Nickel et Anytime à 1,50 euro le retrait. L’Agence en ligne BNP Paribas à 1 euro le retrait. Carrefour Banque à 0,95 centimes d'euro le retrait. Ma French Bank à 0,90 centimes d'euro le retrait.

• Nombre de retraits d’espèces gratuits par mois à un distributeur automatique d’une autre banque (euro par retrait)

- banques avec agences : la BFCOI, la BRED Réunion, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse- Réunion-Mayotte, la Banque postale DOM proposent 3 retraits gratuits par mois. Le Crédit Agricole et la BNP Paribas Réunion sont à 4 retraits gratuits par mois. Le Macif propose le retrait gratuit en illimité.

- banques en ligne : ce service est proposé en illimité. En revanche, N26, l’Agence en ligne BNP Paribas proposent 3 retraits gratuits par mois à un DAB d’une autre banque. Anytime et Carrefour Banque facturent toujours le retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque. Axa banque, Ma French Bank, Easy Bourse et Oney n’ont pas communiqué à ce sujet.



• Frais par virement SEPA occasionnel en agence (euro par virement)

- banques avec agences : la Bred Réunion facture 4,20 euros par virement ; La Banque Postale DOM : 4 euros par virement, la BFCOI et la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse- Réunion-Mayotte : 3,90 euros par virement, le Crédit Agricole 3,80 euros par virement et la BNP Paribas Réunion à 3,50 euros par virement. Le Macif lui propose ce frais à 1,10 euros par virement.



• Frais par virement SEPA occasionnel par internet (euro par virement)

- banques en ligne : ce service est gratuit. Seuls Oney et Easy Bourse n’ont pas communiqué de chiffres à ce sujet (NC). Carrefour Banque est en modification ce qui ne permet pas d’avoir de comparer avec le tarif précédent.

• Commission d’intervention (tarif à l’opération)

- banques avec agences : pour la BFCOI Réunion, BNP Paribas Réunion, BRED Réunion, Crédit Agricole Réunion, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse- Réunion-Mayotte le tarif à l’opération de la commission d’intervention est fixé à 8 euros l’opération. La Banque postale DOM facture ce service à 6,90 euros l’opération et MACIF à 5 euros l’opération

- banques en ligne : Allianz Banque, Groupama Banque, l’Agence en ligne BNP Paribas et Monabanq, le tarif à l’opération de la commission d’intervention est fixé à 8 euros l’opération. Pour les autres banques, cette opération n’est pas tarifée. Pour Anytime, aucune valeur n’est donnée pour ce tarif (ND). Esay Bourse, N26, Oney n’ont pas communiqué à ce sujet (NC).

• Frais de tenue de compte (euro par an)

- banques avec agences : la BNP Paribas Réunion applique des frais de compte à 36 euros par an, la BRED Réunion des frais à 30 euros par an ; la BFCOI applique des frais de tenue de compte à 27,40 euros par an ; Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse- Réunion-Mayotte : 24 euros par an ; la Banque Postale DOM : 16,80 euros par an et le Crédit Agricole Réunion à 12 euros par an. La Macif n’applique aucun frais de tenue de compte.

Pour la plupart des banques en ligne, aucun frais de tenue de compte ne s’applique. En revanche chez Anytime les frais de compte annuels s’élèvent à 114 euros par an. A 36 euros par an chez Monabanq, à 34,80 euros par an chez ma French Bank, à 30 euros par an chez l’Agence en ligne BNP Paribas, à 24 euros par an chez AXA Banque, et à 12 euros par an chez Groupama Banque.

Les banques en ligne Oney et Easy Bourse n’ont pas communiqué de chiffres à ce sujet (NC). Carrefour Banque est en modification, il n’est donc pas possible de comparer avec le tarif précédent.

