En mai 2022, par rapport à avril, les prix à la consommation augmentent de 0,7 % à La Réunion, une augmentation semblable à celle observée le mois précédent. La hausse des prix touche tous les secteurs de consommation, sauf l'alimentation. Les prix des transports augmentent fortement. La hausse des prix des produits pétroliers continue, ainsi que celle des produits manufacturés. Les prix de l'alimentation baissent légèrement, portés par le recul marqué des prix des produits frais. Sur un an, les prix augmentent de 3,8 % à La Réunion après + 3,2 % sur un an en avril. La forte hausse des prix des produits pétroliers se poursuit, toujours accompagnée par ceux des produits alimentaires. Les prix dans les services continuent d'augmenter. En France hors Mayotte, les prix augmentent sur un an de 5,2 % en mai, après + 4,8 % en avril. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Les prix à la consommation augmentent de 0,7 % en mai, par rapport à avril 2022 à La Réunion. À l’exception des prix de l’alimentation, la hausse concerne tous les secteurs de consommation.

L’augmentation des prix de l’énergie se poursuit en mai (+ 1,1 %), mais à un rythme moindre qu’en avril (2,5 %), tirés exclusivement par l’augmentation des tarifs des produits pétroliers (+ 1,5 %) sur fond de tensions internationales. La hausse est sensible pour la bouteille de gaz (+ 4,5 %), mais inférieure à celle d’avril (+ 9,3 %). Quant aux carburants, le prix du gazole augmente, et celui du sans plomb diminue.

Avec + 0,9 % en mai, les prix des services augmentent pour le troisième mois consécutif. Les prix des transports augmentent fortement (+ 11,6 %), entraînés par ceux de l’aérien. La hausse de prix des " autres services " (services financiers, hôtellerie, restauration, etc.) se poursuit mais plus faiblement (+ 0,4 %). Les prix des loyers et services rattachés et ceux des services de santé augmentent également (+ 0,3 %). Les prix des services de communication sont stables.

Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,7 % en mai après + 0,6 % en avril, tirés par la hausse des prix de l’habillement qui se poursuit (+ 0,5 %) et par ceux des " autres produits manufacturés " (+ 0,8 %), notamment l’ameublement. Par ailleurs, les prix des produits de santé stagnent (+ 0,1 %).

Les prix de l’alimentaire diminuent légèrement en mai (- 0,2%) après avoir sensiblement augmenté ces derniers mois ( + 0,8 % en avril et + 2,7 % en mars). Cette baisse est exclusivement portée par celle des produits frais (- 9,4 %), à contre-courant de l’envolée des prix en février (+ 26,0 %) et mars (+ 14,9 %) suite aux intempéries qui ont succédé aux passages des cyclones Batsirai et Emnati. En revanche, avec + 0,8 % en mai, le relèvement des prix des autres produits alimentaires se poursuit pour le sixième mois consécutif. Les prix augmentent particulièrement pour le riz, les céréales, les biscottes, la viande bovine, le poisson séché et les boissons alcoolisées.

Les prix du tabac augmentent de 0,2 % en mai.

Sur un an, à La Réunion, les prix augmentent de 3,8 %. C’est moins qu’en France hors Mayotte où la hausse de 5,2 % s’est amplifiée, sous l’effet notamment d’une hausse plus marquée des produits pétroliers, et dans une moindre mesure des services.

À La Réunion, les prix de l’énergie continuent d’augmenter à un rythme soutenu (+ 23,3 % sur un an en mai, après + 20,3 % en avril, + 20,1 % en mars), tirés par ceux des produits pétroliers. Les prix de l’alimentaire augmentent (+ 5,4 % après + 6,1 % en avril), tirés par les prix des produits frais (+ 19,5 % sur un an malgré la baisse de ce mois) et des autres produits alimentaires dont la hausse se confirme (+ 4,2 % en mai après + 3,2 % en avril et + 2,3 % en mars).

La hausse des prix des produits manufacturés se poursuit également sur un an (+ 2,7 % en mai après + 2,1 % en avril), tirés d’abord par le relèvement des prix des "autres produits manufacturés ", et par ceux de l’habillement dans une moindre mesure.

Les prix des services augmentent également (+ 1,5 % sur un an), toujours entraînés par la forte hausse des tarifs de transport (+ 27 %), en particulier l’aérien.