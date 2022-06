Jeudi 24 juin, s'est déroulée la Soirée de Remise des prix du Concours de Création d'Entreprises de La Réunion organisée par la Technopole et soutenue par des acteurs publics et privés de l'innovation locale. Cette année, ce ne sont pas moins de 200 inscriptions, plus de 100 dossiers éligibles, 13 finalistes et 9 lauréats. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo : Technopole Réunion)

Lancé en 2013, le Concours de Création d’Entreprises Innovantes a pour but de stimuler les initiatives de création d’activités innovantes à La Réunion, faire émerger des projets de startups innovantes, détecter de nouveaux projets pour l’Incubateur Public et être un tremplin pour les porteurs de projets d’entreprises sur le territoire. Après une version digitalisée du concours depuis deux années dû à la crise sanitaire, le concours revient en présentiel au MOCA de Montgaillard.

C’est lors de la sélection du jury final, le 21 juin, que le jury composé de 13 experts du secteur public, de la création d’entreprise et de l’innovation et d’un entrepreneur, s’est réuni pour délibérer.

Suite aux présentations des projets par les porteurs, 9 prix ont été décernés. Des prix qui ont été dévoilés lors de la remise des prix au Moca de Montgaillard, le 23 juin.

En tête, Eloïse CHECKOURI avec son projet SKINSENSE suivi de Jérémy BENARD qui remporte le deuxième prix avec le projet URDONE et Justine DAUDON pour la troisième place avec le projet SYMBIOME.

Les prix spéciaux ont été attribués aux finalistes suivants :

• Prix spécial Économie Bleue délivré par La CINOR : Waste CYCLE, projet porté par MAMIE Moryl

• Prix spécial Transition énergétique et solidaire par EDF : NETBRIDGE BUILDING, projet porté par RASAMOELINA Rindrasoa Miangaly

• Prix spécial Habitat en milieu tropical par SHLMR : SMART POUSS, projet porté par DANIEL François

• Prix spécial Santé et Système Résilients délivré par le CHU : LACTOBOX, projet porté par ITEMA SANCOUEZE Adeline

• Prix spécial Numérique délivré par Orange Réunion : METABASESERVICE, projet porté par PAJANIAYE Déva

• Prix spécial Espoir délivré par le groupe TETRANERGY : FAB GAMES, projet porté par THOUZEAU Laura



Des prix spéciaux soutenus respectivement par la CINOR, Orange Réunion, la SHLMR, le CHU, TETRANERGY et EDF. Les deux premiers prix se sont vus attribués un billet d’avion pour un aller-retour à Paris offert par la compagnie Frenchbee qu’un prix numéraire.

Lors de la cérémonie de remise des prix, les 13 finalistes se sont de nouveau prêtés au jeu du pitch devant 200 personnes dans la grande salle du MOCA de MONTGAILLARD. Top chrono… 120 secondes pour faire la différence et convaincre le public.

- Des acteurs locaux sont soutiens de l’innovation et de l’entrepreneuriat -

Daniel RAMSAMY, Président de la Technopole et Laurent GABORIAU, Directeur de La Technopole de La Réunion ont lancé la cérémonie.

Une soirée riche en apprentissage et en conseils sur l’entrepreneuriat grâce notamment à la présence des anciens lauréats venus témoigner de leurs expériences du concours.

Avec nous, étaient présents : Anne-Laure Payet, qui a porté le projet jobr en 2014 et lauréate du concours dans la catégorie Espoir , Jean-christophe HABOT qui a porté le projet FEELBAT en 2020 et grand gagnant du concours en 2018 , Ludivine VARAINE qui a porté le projet LEVECOGREEN en 2020 et lauréate dans la catégorie Espoir et enfin Ludovic NARAYANIN, qui a porté le projet DATAROCK OI en 2013 et lauréat dans la catégorie Service aux entreprises. L’occasion pour ces anciens lauréats de revenir sur leurs parcours et prodiguer des conseils à leurs successeurs.



Par ailleurs, en plus du soutien institutionnel dont la Technopole bénéficie dans le cadre de ses actions de détection de talents innovants (Etat, Europe, Région Réunion, CINOR et CIVIS), des entreprises et acteurs locaux ont tenu a marqué un engagement fort sur cette action en portant l’innovation et l’entrepreneuriat local, tels que Orange Réunion, CHU, la SHLMR, TetraNergy, EDF, BFC, GTC, Lizine by CBO, l’Ordre des Experts-Comptables et Frenchbee. Grâce à leur contribution, nous battons cette année un record au niveau du numéraire mis en jeu : 35 000 euros.