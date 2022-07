Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Repenser demain". C'est le thème choisi pour le 13ème Forum économique des îles de l'océan Indien (FEIOI). Cet événement, très attendu par la communauté des affaires régionale, se tiendra les 11, 12 et 13 octobre 2022 à Maurice. C'est le Caudan Arts Centre, à Port-Louis, qui accueillera les conférences, tables rondes et ateliers de travail, ainsi que les rencontres B2B. De nombreux participants locaux et internationaux feront le déplacement, parmi des capitaines d'industrie, des entrepreneurs, des décideurs politiques, des investisseurs, des bailleurs internationaux ainsi que des universitaires, entre autres. Cette 13e édition est co-organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Maurice (MCCI) et Cap Business Océan Indien, avec le soutien de l'Agence française de développement (AFD). Nous publions leur communiqué. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)







Vous trouverez en pièces jointes le communiqué de presse ainsi que l'affiche de l'événement.







Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.







Cordialement

"Repenser demain". C'est le thème choisi pour le 13ème Forum économique des îles de l'océan Indien (FEIOI). Cet événement, très attendu par la communauté des affaires régionale, se tiendra les 11, 12 et 13 octobre 2022 à Maurice. C'est le Caudan Arts Centre, à Port-Louis, qui accueillera les conférences, tables rondes et ateliers de travail, ainsi que les rencontres B2B. De nombreux participants locaux et internationaux feront le déplacement, parmi des capitaines d'industrie, des entrepreneurs, des décideurs politiques, des investisseurs, des bailleurs internationaux ainsi que des universitaires, entre autres. Cette 13e édition est co-organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Maurice (MCCI) et Cap Business Océan Indien, avec le soutien de l'Agence française de développement (AFD). Nous publions leur communiqué. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)







Vous trouverez en pièces jointes le communiqué de presse ainsi que l'affiche de l'événement.







Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.







Cordialement