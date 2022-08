Mardi 2 août 2022, la Commission européenne annonce que la France, l'Autriche et les Pays-Bas recevront 119,9 millions d'euros supplémentaires dans le cadre de "REACT-EU" pour leurs programmes opérationnels du Fonds social européen (FSE) destinés à soutenir les jeunes, les travailleurs, les demandeurs d'emploi et d'autres personnes dans le besoin, y compris les personnes fuyant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Dans ce cadre, La Réunion recevra 34,3 millions d'euros supplémentaires. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Commission européenne. (Photo d'illustration : DR)

Cette aide de 34,3 millions d'euros est destinée à aider plus de 25 000 personnes à obtenir des emplois de qualité (par exemple, grâce à un soutien à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprise) et à acquérir les compétences nécessaires à une économie verte et numérique. Le programme soutiendra également les personnes les plus vulnérables touchées par la pandémie.

À ce jour, la France a reçu 1,06 milliard d'euros de financement du plan "React-Eu".

• En Autriche, 25,6 millions d'euros continueront à soutenir les jeunes et ceux qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie, ce qui porte le montant total du financement "React-Eu" pour les mesures du FSE en Autriche à 114,2 millions d'euros. D'autres mesures aideront également les élèves scolarisés, les personnes en transition de l'école vers un emploi et les personnes à risque de décrochage précoce de l'éducation et de la formation professionnelle.

• Aux Pays-Bas, 60 millions d'euros supplémentaires aideront les groupes vulnérables, notamment les personnes fuyant l'agression russe, à accéder au marché du travail grâce à des projets spécifiques mis en place par les régions néerlandaises et le service public néerlandais pour l'emploi. Pour les Pays-Bas, le montant déjà alloué est de 280 millions d'euros.

"React-Eu" est l'un des plus grands programmes de NextGenerationEU, s'élevant à 50,6 milliards d'euros. Il s'agit d'un complément aux programmes 2014-2020 et d'un supplément aux dotations de financement de la politique de cohésion 2021-2027. La tranche 2021 de "React-Eu" avait déjà alloué 40 milliards d'euros pour aider les États membres à se remettre de la pandémie, à investir dans la transition numérique et verte et à accueillir et intégrer désormais les personnes fuyant la guerre en Ukraine.

En outre, la Commission a versé 3,5 milliards d'euros de paiements de préfinancement aux États membres dans le cadre de "React-Eu" depuis mars 2022. Le paquet complet le plus récent "Assistance flexible aux territoires (Fast-care)", proposé par la Commission, étend encore le soutien aux États membres en offrant une plus grande flexibilité au financement de la politique de cohésion tout en garantissant que les paiements de préfinancement sont augmentés de 3,5 milliards d'euros supplémentaires à verser en 2022 et 2023. La date limite d'éligibilité pour ces dépenses est le 31 décembre 2023.