Lundi 22 août 2022, la situation est au point mort à l'usine de Bois-Rouge. Les syndicats de Tereos, en grève depuis six jours déjà, comptent bien le rester, tant que les discussions n'aboutiront pas avec l'industriel sucrier. Pour l'heure, 95 % des salariés sont en grève et une trentaine est rassemblé devant les locaux de Tereos à Saint-André. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Vendredi 19 août dernier, les syndicats ont eu une réunion avec la direction de l’industriel Tereos. "Il n'y a pas eu d'avancée", fait savoir Pascal Dalleau, représentant du syndicat FO Tereos. "On est toujours au même point, c’est le statut quo", explique ce dernier. Il ajoute: "Vendredi nous avons demandé une médiation à l’inspection du travail, qui elle a contacté la direction pour avoir le feu vert mais depuis, nous n'avons pas eu de réponse de leur part".

Face à cette grève qui perdure, les planteurs, victimes collatérales de ce mouvement, sont également sur place ce lundi 22 août 2022 afin d'appeler "la direction à prendre ses responsabilités", explique Guillaume Sellier, président des Jeunes Agriculteurs.

"Les planteurs sont pris en otage de ce conflit", souligne Jean-Michel Moutama, président de la CGPER dans un communiqué. "Après l'ouverture tardive de la campagne sucrière due aux négociations sur la nouvelle convention canne, c'est désormais un conflit interne à Téréos qui impacte les livraison de cannes à l'usine de Bois-Rouge", rappelle-t-il.

"Nous ne pouvons accepter cette situation et nous demandons que l’usine de Bois Rouge reçoive nos cannes, car avec déjà un mois de retard, nous risquons de ne pas terminer la campagne sucrière alors qu’actuellement la richesse est au rendez-vous", fait-savoir le président de la CGPER.

Lire aussi - Conflit chez Tereos : les planteurs pris en otage

Ce lundi, la tension est d’ailleurs montée d’un cran, alors que les planteurs manifestaient devant les bureaux de la direction. Raison pour laquelle le personnel administratif a été évacué.

- L'origine du conflit entre l'intersyndicale et Tereos -

Pour rappel, le débrayage des salariés a démarré mardi 16 août en matinée, suite à un conflit entre deux salariés. Le jour même, les syndicats ont été reçus par la direction et ont mis en place plusieurs mesures, "notamment la clarification et le rôle du responsable", nous explique Tereos. Ce que demande l’intersyndicale FO, CGTR et CFDT, c’est le déplacement d’un cadre "qui aurait fait pression sur les employés", explique les syndicats.

Lire aussi - Bois Rouge : grève des salariés, la campagne sucrière à l'arrêt

L’intersyndicale réclame également qu'une prime de 1.000 euros soit octroyée aux salariés pour faire face à la baisse du pouvoir d’achat.

www.ipreunion.com / [email protected]